Hvězda o restartu Premier League: Zas*aný vtip! Kašlu na morálku lidí | iSport.cz

Ne každý fotbalista se žene zpátky do práce. Třeba některé hvězdy Premier League mají z plánovaného restartu soutěže obavy. Ve videu na sociální síti ostře vystoupil obránce Newcastlu Danny Rose, podle kterého je fotbal to poslední, co by britská vláda měla aktuálně řešit. „To je zas*aný vtip! Nezajímá mě národní morálka, o které se pořád mluví,“ řekl devětadvacetiletý hráč. V podobném duchu se vyjádřil i Raheem Sterling z Manchesteru City.