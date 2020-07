Premier League | Experti tuší, že Manchester United doma nezaváhá. Trefí se Souček? | iSport.cz

Manchester United potřebuje vyhrát, chce postoupit do dalšího ročníku Ligy mistrů. Nejspíš i kvůli tomu je přízeň tipérů i bookies ve prospěch West Hamu menší. "Tomu, že zápas skončí nerozhodně, věří jen dvě procenta lidí (6,61:1) a zhruba stejně početná je skupina, která má na tiketech výhru Kladivářů. Tu lze sázet v lákavém kurzu 12,7:1," říká Světlíková.

Fanoušci nevěří moc ani tomu, že by se v dresu hostů trefil český záložník Tomáš Souček. Ten zatím skóroval v Premier League do sítí soupeřů třikrát. "Rekordní sázkou na to, že dá Souček Manchesteru United gól, je vsazených tisíc korun. Kurz je 7,5:1. Na to, že by se trefil dvakrát (kurz 41:1), si vsadilo jen pár lidí," dodává Světlíková. Jasno bude ve středu večer.