Bale už je v Londýně. Mourinho si stěžuje: Mám tu moc hráčů!

Velký comeback se blíží. Soukromé letadlo s Garethem Balem přistálo v Londýně a Velšan zamířil rovnou do tréninkového centra Tottenhamu Hotspur, kde to velmi dobře zná. Podle jeho agenta se jednání pomalu posouvají k cíli, manažer Spurs José Mourinho ale nadšením nijak nezáří, na jeho vkus má v kádru až příliš mnoho fotbalistů.

Po krachu přesunu Lionela Messiho do Manchesteru je to v Anglii největší transfer roku. Gareth Bale odcházel z Tottenhamu před sedmi lety jako nejdražší hráč světa, teď se vrací. Zinedine Zidane s ním otevřeně nepočítá, Velšan zase švejkuje hraním golfu místo sledování zápasu. I v návratu do Londýna měl golf svou roli: ostrovní novináři vypátrali, že si Bale dal hru s majitelem Spurs Danielem Levym.

A v pátek sledovali každý pohyb. Od vzletu soukromého letadla z Madridu, přes přistání v Lutonu, cestu do tréninkového centra a první fotky s natěšenými fanoušky „kohoutů“. Přesun, nejspíš formou hostování, se blíží, ale ještě pořád není hotovo. „Gareth je nejblíž opuštění Realu za posledních sedm let, ale stále jednáme. Uvidíme, jak to půjde,“ prohlásil Baleův agent Jonathan Barnett.

Konkrétní nebyl ani José Mourinho, který byl vůči novinářským dotazům tradičně odměřený: „Dokud mi nebude řečeno, že je hráčem Tottenhamu, budu ho brát jako hráče Realu. V takových situacích je lepší nemluvit. Garetha jsem do Realu chtěl, když jsem tam působil. Tehdy to nešlo, ale šéf klubu dal na můj instinkt a přivedl ho později. A Gareth to ví,“ přiblížil sedm let stará jednání.

Aktuálně se ale nezdá být hvězdnou posilou příliš nadšený. Snad i proto, že Bale nemá z Madridu dorazit sám: na přestup má přijít i levý bek Sergio Reguilón, který z Realu vloni hostoval v Seville. Opačným směrem by se měl přesunout Dele Alli.

„Ptáte se mě na Deleho, ale stejně tak se můžete ptát na sedm hráčů, které jsme posledně nechali doma. Abych byl upřímný, nelíbí se mi, počet hráčů, který tu mám. Je jich příliš mnoho a pak je pro mě hodně těžké zvládat všechny aspekty mé práce,“ postěžoval si.

Možnosti získat zpět jednoho z nejslavnějších hráčů své historie ale v Tottenhamu nedokázali odolat, navíc na něm dost ušetří. Gareth Bale má přijít na hostování s tím, že Real bude hradit polovinu jeho platu, který činí v přepočtu 10 milionů korun týdně, o detailech se ale pořád jedná.