Wenger o odmítnutí Realu, Artetovi i CR7. Proč drží odstup od Arsenalu?

Bývalý kouč Arsenalu Arséne Wenger promluvil v rozhovoru pro BBC o Mikelu Artetovi, Cristianu Ronaldovi či držení odstupu od Gunners • FOTO: Koláž iSport.cz Zanedlouho oslaví 71. narozeniny. Značnou část svého života spojil Arséne Wenger s Arsenalem, který koučoval dlouhých dvaadvacet let. Nyní vydává svou autobiografii My Life in Red and White (Můj život v červené a bílé). Při té příležitosti poskytl BBC rozhovor, v němž se vyjádřil nejen k tomu, proč si v současné době drží od Emirates Stadium odstup. Promluvil i o současném trenérovi Gunners Mikelu Artetovi, VAR či důvodu, proč dokonce dvakrát odmítl Real Madrid.

…o Arsenalu „Je to láska mého života. Dal jsem mu 22 let. Jsem trochu jako chlap, který ukončil vztah, proto není v kontaktu se svými dětmi, přesto je neustále miluje. Od svého konce v klubu jsem nebyl na stadionu, rozhodl jsem se držet si odstup. Myslím tím fyzicky, ne emocionálně. Je důležité, aby vás lidé nevnímali jako stín. Mohli by si myslet, že se snažím ovlivňovat nějaké věci. Přeji si, aby můj odkaz zde zůstal takový, že jsem byl někdo, kdo sloužil klubu s absolutním nasazením, bezúhonností a poctivostí. Dal jsem Arsenalu nejlepší roky svého života. Období byla různá, ale vždy jsem k němu cítil stejnou vášeň.“ Arséne Wenger s trofejí pro vítěze Premier League • Foto Profimedia.cz

…o soupeření s Alexem Fergusonem a Josém Mourinhem „Respektuji je. Když spolu soupeříte, jste to buď vy, nebo oni. Takže i proto to často bylo trochu agresivnější. Nicméně mimo soutěž to tak nebylo. Je to o tom, že při utkání musíte bránit svůj klub, a to za každou cenu. Někdy se stane, že se to vymkne kontrole. Přesto je zde vždy vzájemný respekt.“ Věční rivalové Arséne Wenger (vpravo) a José Mourinho • Foto Profimedia.cz

…o odmítnutí Realu Madrid „Neznám mnoho lidí, kteří by jej odmítli dvakrát. Rozhodl jsem se zůstat u týmu, který neměl prostředky. Řekl jsem si, že když jsem se pustil do výzvy s Arsenalem, půjdu do ní až do konce. Víte, máte různé typy manažerů. Byl jsem nejdéle sloužícím koučem v Monaku, ale také v Arsenalu. Je to součástí mé osobnosti.“ Arséne Wenger dvakrát odmítl nabídku Realu Madrid • Foto koláž iSport.cz

…o Cristianu Ronaldovi „Samozřejmě mi kolikrát proběhlo hlavou, jak by to asi vypadalo, pokud by hrál v Arsenalu s Thierrym Henrym, Robertem Pirésem, Sylvainem Wiltordem a Denisem Bergkampem. Možná bychom nastříleli přes dvě stě gólů v sezoně. Někdy podobných věcí litujete a myslíte si, že bylo vaší vinou, že jste se nerozhodli dost rychle. Nebo že jste se nedokázali domluvit finančně. Na druhou stranu jděte do Chelsea, Liverpoolu, Manchesteru United… Každý klub je plný takovýchto příběhů.“ Cristiano Ronaldo • Foto Reuters

…o Mikelu Artetovi „Arsenal je pod jeho vedení v dobrých rukou. Má předpoklady k tomu, aby byl úspěšným koučem, vrcholovým manažerem. To nicméně mělo i mnoho jiných. Je třeba mu dát čas a nechat ho pracovat s mužstvem tak, jak chce on. Je inteligentní, má velkou vášeň a silný charakter. Věřím, že se obklopuje správnými lidmi.“ Trenér Arsenalu Mikel Arteta • Foto Twitter/Arsenal

…o VAR „Nejprve si položme otázku, zda je VAR efektivní? Když se podíváme na statistiky, tak ty ukazují, že se posunul z 84 procent na 95 procent správných rozhodnutí. Druhá věc je, že bojuje proti korupci, protože to není jen o rozhodnutí jednoho člověka. Pro mě jde o důležitou věc, ne vždy tomu tak bylo. Ano, někdy je to trochu pomalé, ale jsem přesvědčený, že pokud bychom ho zrušili, lidé by jej brzy chtěli zpět. Chcete přeci správná rozhodnutí.“ Arséne Wenger považuje VAR za důležitou součást fotbalu • Foto Reuters