Mourinho o Součkovi: Nový Fellaini! S Coufalem napsali euforické zprávy

Spurs už cítili tři body v kapse. Jenže jak působivý měli začátek, tak hororový byl konec. Dva rychlé góly daly kladivářům naději a Lanziniho bomba v nastavení ji přetavila v euforii. „Ztratili jsme dva body,“ uznal po zápase smířený José Mourinho .

Slavný Portugalec chválil soupeře za bojovnost, ale přímo jmenoval z jeho týmu jen jednoho hráče. „David Moyes našel v Součkovi svého nového Fellainiho. Tvrdě dřeli, aby si zasloužili takové štěstí, to na nich oceňuji,“ uznal.

Mourinho ví, o čem mluví. Marouana Fellainiho, tehdy ještě s pověstným účesem, jak on tak David Moyes vedli v Manchesteru United, dnes dvaatřicetiletý Belgičan působí v čínské lize.

A Souček se mu herním stylem opravdu podobá, hlavně v soubojích ve vzduchu. Už zase bořil útoky soupeře a dokázal být nebezpečný i v pokutovém území. Statistický server Squawka vypočítal, že od svého příchodu do Londýna vyhrál nejvíc hlavičkových soubojů právě v soupeřově vápně, navíc s vynikající úspěšností.

„Neuvěřitelný zápas. Neuvěřitelný tým. Neuvěřitelný výkon. Neuvěřitelný závěr. Nezapomenutelný bod,“ nechal pětadvacetiletý Souček na Twitteru volný průchod euforii po velkolepém comebacku. „Dneska to byl neuvěřitelný zápas. Jsem moc hrdý na všechny členy týmu. Musíme se poučit z prvního poločasu, ale ve druhém jsme hráli přesně to, co jsme chtěli. Jeden za všechny, všichni za jednoho,“ doplnil Součka jeho současný i bývalý spoluhráč ze Slavie Vladimír Coufal, který také nechyběl v základní sestavě.

Jen gól tomu pořád chybí. Souček na začátku sezony vévodí statistice hráčů s nejvíc pokusy bez vstřelené branky, do tohoto víkendu ho pronásledoval Timo Werner, který se ale v dresu Chelsea konečně dočkal, zato českému záložníkovi zablokoval gólovou hlavičku Davinson Sánchez.

Od skórování jsou ale ve West Hamu jiní a výsledkem je zmrtvýchvstání a bod za výsledek 3:3. Vyrovnat třígólové manko po 81. minutě se ještě v historii Premier League nikdy žádnému týmu nepovedlo.

„Ale ani v prvním poločase jsme nehráli špatně, tak jsem to říkal už hráčům o poločasové pauze,“ prohlásil nakonec spokojenější David Moyes. „Proto jsme udělali změny až později a udělalo to velký rozdíl. Po těch špatných deseti minutách jsem se bál, jestli to neskončí o šest nebo sedm gólů, ale zvrátili jsme to. Od konce výluky jsme úplně jiný tým, dáváme hodně gólů, ale musíme se zase zaměřit na i na obranu,“ varoval.

Důslednou hru vzadu budou Hammers potřebovat, do konce října je totiž v Premier League čekají ještě nebezpeční Citizens a výjezd k mistrům z Liverpoolu.