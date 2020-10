West Ham šokoval zmrtvýchvstáním. Štěstí si zasloužili, hlesl Mourinho

S Vladimírem Coufalem West Ham neprohrává. Po nečekané výhře na hřišti Leicesteru byl český bek i u bláznivé remízy 3:3 na půdě Tottenhamu, k níž přispěl centrem na druhý gól. Po zápase tak mohl Coufal s úsměvem vzít do náruče míč a vděčně jej políbit. I tentokrát přinesl svým barvám válečnické štěstí.

Přitom tomu dlouho vůbec nic nenasvědčovalo.

West Ham nastoupil na hřiště Tottenhamu povzbuzen dvěma výhrami v řadě (Wolves 4:0 a Leicester 3:0) a s trenérem Davidem Moyesem zpět na lavičce. A prakticky celý zápas se zdálo, že Moyesovi návrat do služby po prodělaném onemocnění COVID-19 pořádně zhořkne, vždyť domácí vedli už v 16. minutě 3:0.

Hlavní zásluhu na tom měl kapitán domácích Harry Kane. Anglický reprezentační útočník byl k neudržení, hned v první minutě nahrál na gól Son Heung-minovi, další dva pak rychle vstřelil sám. Hráč s číslem 10 se prosadil utajenou střelu zpoza pokutového území a hlavičkou z bezprostřední blízkosti po perfektním centru Sergia Reguilona z levé strany.

Kane se tak stal první hráčem v historii Premier League, který v prvních pěti kolech vstřelil nebo nahrál na celkem dvanáct branek (5+7). Smazal tím dosavadní rekord legendárního Thierryho Henryho z Arsenalu, který v úvodu sezony 2004/05 skóroval čtyřikrát a připsal si sedm asistencí.

Ne dosti na tom, Kane se blýskl i před vlastní brankou, kde v nastaveném čase první půle zblokoval nadějnou Coufalovu střelu po přiťuknutí Tomáše Součka. Byl zkrátka všude a vše nasvědčovalo tomu, že to bude jeho velký večer.

Spurs mašírovali sebevědomě za vítězstvím, jejich náskok mohl ještě zvýšit Gareth Bale, který debutoval po svém návratu z Realu Madrid. Velšská hvězda přišla na hřiště za stavu 3:0 pro domácí v 72. minutě, i kouč José Mourinho v tu chvíli už jistě věřil, že se nemůže nic stát.

Jenže West Ham se v poslední desetiminutovce dostal na kontakt jediného gólu díky hlavičce Fabiana Balbueny a vlastní brance Davinsona Sancheze, který nešťastně zasáhl Coufalův centr. Domácí kolaps pak v páté minutě nastavení dovršil nádhernou střelou do šibenice náhradník Manuel Lanzini.

„Pro nás to byl jeden ze speciálních fotbalových momentů. Za stavu 0:3 jsme si říkali, hlavně ať už je konec a nedostaneme další góly,“ přiznal s úsměvem šťastný záložník hostí Declan Rice.

Spurs tak ani na třetí pokus doma v této sezoně nevyhráli.

„To se ve fotbale stává,“ podotkl Mourinho. „Druhou půli si musíme zanalyzovat, ale uděláme to interně. Veřejně musím West Ham pochválit za to, že věřili až do konce. Měli štěstí, ale patrně si jej zasloužili. My jsme měli smůlu, a patrně jsme si ji zasloužili rovněž.“