Na Slavii míří Leicester verze 2021: mistry přestupů řídí mladý veterán

Z druhé ligy došli až pro senzační ligové prvenství. A navzdory velkým změnám, pár klopýtnutím i jedné tragédii se stále drží kolem nejužší elity Premier League. Ofenzivně našlapaná družina, v níž se mísí to nejlepší z titulové sezony s novými moderními hvězdami. Tým pod taktovkou Brendana Rodgerse dál trápí domácí giganty a už tento týden bude i těžkou zkouškou pro Slavii. Tohle je Leicester City, verze 2021.

Fotbaloví fanoušci si tu pohádku pouštějí místo Tří oříšků pro Popelku. Podceňovaný tým, co sotva zachránil ligu. Vzadu kolohnáti Morgan a Huth, v záloze tehdejší „no name“ hráči za pár šupů z Francie jménem Kanté a Mahrez a v útoku jakýsi Vardy, ještě nedávno poloprofesionál, co na zápasy chodil rovnou z fabriky.

Tahle družina, která měla hrát o bytí a nebytí, vypekla úplně všechny. A pod dohledem italského slušňáka Claudia Ranieriho vyhrála ligový titul. Prostě story, co by ani Hollywood nenapsal.

Jenže to bylo v létě 2016. Leicester od té doby ušel kus cesty. Nezařadil se mezi ligové giganty, co se o trofej s korunou na vrcholu perou každý rok celých 38 kol. Rozhodně ale nespadl zpět do šedi záchranářských bojů. Velkokluby pořád umí trápit a obírat.

A co je hlavní, "Liškám" zůstalo bojovné srdce, díky kterému vyrvali před čtyřmi a půl lety zlato ze spárů bohatších a větších rivalů.

Nic o tom nesvědčí víc než následky jednoho říjnového dne roku 2018. V hořících troskách helikoptéry – jen kousek od domácího King Power Stadium – vyhasl život Vichaie Srivaddhanaprabhy, majitele klubu a milovaného mecenáše celého města.

V Leicesteru se na chvíli vše zastavilo, tragédie ale klub nezlomila. Naopak, vybičovala, aby i ve jménu padlého bosse bojoval dál, a ještě víc. Vichaiovo místo převzal syn Aiyawatt a začala mise na záchranu mizerně rozjeté sezony.

V únoru přišla prohra 1:4 s Crystal Palace, po němž vedení ukázalo dveře trenérovi Claudu Puelovi. Přišel klíčový krok, díky kterému začal postupný návrat na pohárové příčky. Novým koučem se stal Brendan Rodgers.

Rodák ze Severního Irska měl v Anglii pošramocenou pověst. Když dostal po zajímavém působení ve Swansea do rukou Liverpool, nechal si ligový titul proklouznout mezi prsty. Vyhazov dostal nedlouho poté, co tradiční velkoklub z města Beatles seděl na 10. místě tabulky.

CV si ovšem notně zlepšil ve Skotsku, kde se Celtikem Glasgow naprosto dominoval. Dvě sezony, dva tituly, první z nich dokonce s více než třicetibodovým náskokem na druhý Aberdeen. I proto se chytré hlavy z King Power rozhodly při volbě nového šéfa lavičky ukázat na něj.

Byl to zatraceně dobrý tah! Rodgers v závěru sezony 2018/19 vytáhl Leicester do horní poloviny a ve svém prvním kompletním ročníku atakoval příčky zaručující Ligu mistrů. Až slabší konec jara ho přikoval k pátému místu a kvalifikaci do Evropské ligy.

Aktuální sezonu načal kanonádou – výhrou 5:2 nad Manchesterem City. Pep Guardiola byl zdrcený, do té doby nezažil se žádným týmem pětigólový příděl. Rodgersův Leicester od slavného vítězství vyšplhal do nejlepší trojky, porazil Mourinhův Tottenham a naposledy jasně přehrál i mistrovský Liverpool. Dává fanouškům naději, že sláva a forma z titulové sezony se na King Power Stadium vrací.

Mistři přestupů

Jednou věcí, která je pro Leicester za posledních několik sezon typická, je fantastická práce na trhu. Když si nějaký movitější klub usmyslí, že "Liškám" sebere oporu, těžko se tomu brání. Sportovní vedení nicméně vždycky umí najít hráče, který přijde za menší obnos peněz, ovšem předchůdce nahradí víc než kvalitně.

Když Manchester City za 60 milionů liber koupil Riyada Mahreze, Leicester z částky ukrojil 25 milionů a pořídil si Jamese Maddisona z padajícího Norwiche. Mladý Angličan okamžitě vystřelil mezi nejkreativnější hráče ligy, tahouny týmu, a pokud ho bude chtít někdo z gigantů koupit, bude si muset připravit částku blížící se 100 milionům.

Stoper Harry Maguire přišel za 12 milionů liber a dva roky poté odcházel do Manchesteru United za 80 jako nejdražší obránce historie! A obraně evidentně nechybí. Vedle Jonnyho Evanse, nenápadné posily získané z West Bromwiche za 3,5 milionu, září turecká skála Caglar Soyuncu vytažená z Freiburgu za čtvrtinu Maguirovy ceny.

LEICESTER NA TRHU (ceny v librách) Nejvýznamnější ODCHODY Nejdůležitější POSILY 2020: Ben CHILWELL, obránce, do Chelsea za 50 000 000 2020: Wesley FOFANA, obránce, ze Saint–Étienne za 30 000 000 2019: Harry MAGUIRE, obránce, do Manchesteru United za 80 000 000 2020: Timothy CASTAGNE, obránce, z Atalanty za 21 000 000 2018: Riyad MAHREZ, záložník, do Manchesteru City za 60 000 000 2019: Youri TIELEMANS, záložník, z Monaka za 40 000 000 2017: Danny DRINKWATER, záložník, do Chelsea za 35 000 000 2018: James MADDISON, záložník, z Norwiche za 25 000 000 2016: N’Golo KANTÉ, záložník, do Chelsea za 32 000 000 2018: Ricardo PEREIRA, obránce, z Porta za 22 500 000 2018: Caglar SOYUNCU, obránce, z Freiburgu za 19 000 000 2018: Jonny EVANS, obránce, z West Bromwiche za 3 500 000 2017: Harry MAGUIRE, obránce, z Hull City za 17 000 000 2016: Wilfred NDIDI, záložník, z Genku za 17 000 000

Když Ben Chilwell zamířil do Chelsea za 50 milionů liber, okamžitě jej nahradil Timothy Castagne z ofenzivní mašiny jménem Atalanta. Nestál ani polovinu. A vede si výtečně.

Nebudeme tímhle výčtem pokračovat donekonečna, ale ještě se sluší říct jedno jméno – Youri Tielemans.

Belgický středopolař byl už v pubertálních letech hvězdou v Anderlechtu, první zahraniční štace však nevyšla. Leonardo Jardim mu v Monaku dávkoval minuty velmi skromně, a když už se Youri dostal na hřiště, moc se nepředvedl. France Football ho vybral na seznam nejhorších posil ligy.

V Leicesteru ovšem vymysleli geniální plán – Tielemanse si vyžádali na hostování, výměnou zapůjčili do Monaka podobně strádajícího Adriena Silvu. Ať se chlapci rozehrají… Byl to jackpot! Kreativní Belgičan dostal prostor, jaký si zasloužil, a rázem z něj byl dirigent záložní řady v ambiciózním klubu nejlepší ligy na světě.

Není divu, že "Lišky" skočily po příležitosti podepsat ho natrvalo, přestože je to stálo na jejich poměry vysokou částku (40 milionů liber).

Budoucí kapitán i stálice

Tielemans by se dal popsat jako mladý veterán. Ve 23 letech má za sebou 50 zápasů v evropských pohárech (včetně kvalifikačních kol), nejvíc z celého kádru. Aby ne, Ligu mistrů za Anderlecht hrál poprvé jako 16letý. V záložní řadě plní roli hlouběji posazeného tvořivého záložníka, který drží taktiku Leicesteru pohromadě.

Čísla hovoří jasně. S Tielemansem na trávníku ofenzivní hráči Leicesteru mnohem víc nabíhají za obranu. Vědí, že za jejich zády je člověk, který má vše pod kontrolou. A ještě je umí najít v ideální pozici jedním perfektně narýsovaným pasem.

„Hraje hlouběji v poli, může víc tvořit hru a určovat tempo. Ale taky se umí zapojit do útoku a vystřelit z velké dálky. Jsem z něj nadšený. Především z toho, jaký je z něj lídr,“ řekl Rodgers.

Fanoušci přikyvují a tuší, že v Tielemansovi mají budoucího kapitána. Belgický šikula je na hřišti dost slyšet, umí zorganizovat a vycepovat i starší borce. Kvalitní zástupce skutečného muže s páskou na ruce – gólmana Kaspera Schmeichela.

Když už jsme u pamětníků pohádky z roku 2016 – byl by hřích kromě Schmeichela nezmínit Jamieho Vardyho. Pohled z dálky je poměrně jednoduchý, rodák ze Sheffieldu ani těsně před 34. narozeninami nezpomaluje, naopak zraje a pořád patří k nejzdatnějším střelcům ligy. V minulé sezoně kraloval (23 tref). teď je s 12 brankami na sdíleném šestém místě.

Jeho role je ale přece jenom jiná než dřív. Není „jen“ ryzím kanonýrem. „Nejpřekvapivější na něm je, jak je takticky vyspělý,“ ocenil ho Rodgers.

Zkušený hroťák se nedostává do hry tak často jako jeho kolegové, průměrně zahraje jen něco málo přes deset přihrávek za zápas – Harry Kane či Roberto Firmino jich mají dvakrát až třikrát tolik. Když ale Vardy nahraje, počítá se to. Už má pět asistencí, i v téhle statistice je šestý nejlepší v lize.

Jamie se nestahuje do hloubi pole jako jiní moderní útočníci, radši se motá kolem posledního obránce. Přesto je všestrannější, než by se na první pohled mohlo zdát.

Leicester se za čtyři a půl roku od titulové radosti výrazně proměnil, některé věci ale zůstávají konstantou. Pořád jsou zajímavě poskládaným ofenzivním týmem. Dirigují ho nesmírně kreativní a pracovití záložníci. Útok přiostřuje Vardy, břitva pod krkem všech obránců, kterým kazí spaní.

A fanoušci "Lišek" díky tomu můžou dál snít. O tom, že mistrovská pohádka se někdy dočká druhého dílu.