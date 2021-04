Čechův nejlepší zákrok! Klidnil protesty, dostal se na titulní strany

Stadion Arsenalu, který také oznámil, že se zapojí do projektu Superligy • Reuters

Zaslužte si to na hřišti! Transparent na stadionu v Leedsu při zápase s Liverpoolem. • Reuters

Petr Čech na titulní straně The Times • The Times

Perný den Petra Čecha! Možná nejvíc od doby, co odložil rukavice a helmu a místo dresu navlékl oblek. Legendární brankář a momentálně technický poradce Chelsea v úterý večer krotil emoce před stadionem, kde tisícovka naštvaných fanoušků protestovala proti Superlize. Čechova emotivní promluva jej dostala na titulní strany novin. „Nejlepší zákrok jeho kariéry,“ vtipkovali přiznivci na Twitteru.

Program Chelsea v úterý večer byl jasně daný. Ligový zápas s Brightonem, který měl technický poradce Petr Čech sledovat z tribuny. To se stalo, legendární brankář viděl remízu 0:0. Ještě předtím ale zažil nečekanou událost.

Před stadionem se totiž dlouho před zápasem začali srocovat fanoušci. V reakci na oznámení z noci na pondělí, že Chelsea patří mezi „tucet špinavců“, kteří se chtějí odloučit od současného fotbalového systému a založit Superligu, začali protestovat. Podle informací BBC se hlasitých odpůrců elitářské soutěže sešla zhruba tisícovka.

Byl to právě Petr Čech, jeden z nejvýše postavených funkcionářů klubu a zároveň jedna z největších novodobých ikon klubu, kdo se rozvášnený dav vydal klidnit. Fandové naštvaní na chamtivé šéfy totiž bránili v průjezdu autobusu s hráči.

„Dejte nám čas a nechte nás to vyřešit,“ apeloval hlasitě na zuřící hlouček. „Tým za tohle nemůže, ale teď ubližujete jim. Nechte autobus projet!“

Naštvaní fanoušci nakonec nechali hráče projet a nastoupit do zápasu s Brightonem. Remíza 0:0 jim radost neudělala, díky jedné zprávě si ale přece jen mohli hlasitě zakřičet a slavit. BBC oznámila, že právě Chelsea je prvním klubem, který ze Superligy vycouval. Ofiicálně to klub oznámil před půlnocí.

Reakce na Twitteru na sebe nenechaly dlouho čekat. Fanoušci chválili Čecha, že jako jediný z funkcionářů zainteresovaných klubů skutečně vystoupil mezi fanoušky a tváří v tvář s nimi složitou situaci řešil. „Nejlepší zákrok jeho kariéry,“ vtipkovali někteří.

Emotivní fotografie legendárního brankáře promlouvajícího k naštvanému davu obletěly svět a dotáhly to na titulní stránky několika novin. Deník Sport i anglické The Times vybraly snímky s Petrem Čechem jako nejlepší ilustraci toho, co se kolem rozpadající se Superligy děje.