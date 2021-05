Světlice i lahev, experti na United v první linii. Vidláci, zuřila legenda

Fotbalový šlágr museli v Manchesteru odpískat. Plánovanému nedělnímu derby mezi United a Liverpoolem na Old Trafford předcházely protesty domácích fanoušků, někteří z nich dokonce vnikli na trávník. Řádění naštvaných příznivců ohrozilo i experty, kteří zrovna seděli ve studiu stanice Sky Sports. „Někoho to mohlo zabít,“ zuřila skotská legenda a expert Graeme Souness. Jedna z odhozených světlic totiž bouchla těsně vedle studia, kde seděl i dlouholetý stoper Liverpoolu Jamie Carragher.

Stovky naštvaných fanoušků vnikly na trávník ještě před výkopem svátečního derby, zápas nakonec vůbec nezačal a odehraje se v náhradním termínu. Příznivci domácího Manchesteru United protestovali proti majitelům klubu, kteří chtěli slavný celek přivést do chystané Super ligy. Projekt elitních evropských mužstev byl nakonec po silném odporu fanoušků odpískán.

„Vypadněte z klubu. Chceme, aby Glazerovi šli pryč,“ skandovali fanoušci před stadionem a zapalovali světlice. Ti, kteří pronikli až na trávník slavného Old Trafford, šplhali i na brankové konstrukce.

Jedna z hozených světlic mířila i do míst, odkud vysílá stanice Sky Sports. Na twitteru fanoušci sdíleli video celého nebezpečného incidentu, při kterém mohlo dojít ke zranění. Uvnitř byl vedle dalších přítomný Jamie Carragher, legendární stoper Liverpoolu.

„Ta světlice hořela, pokud by to zasáhlo někoho z nás, mohli jsme skončit s jizvami v nemocnici,“ zlobil se další z přítomných expertů televizní stanice Graeme Souness. „Někdo sem hodil láhev piva. Pokud by nás zasáhla na citlivém místě, mohlo nás to zabít!“ zuřil a pokračoval.

„V Cardiffu taková světlice zabila malé dítě. Nekritizuji hromadně fanoušky United, ale tohle nejde podceňovat. Takové vzplanutí mohlo někoho stát život. Sedíme tady a říkáme, že je správné demonstrovat, ale nějaký vidlák tady mohl někoho zabít,“ zdůraznil Souness.

Protestů před stadionem se účastnilo až deset tisíc příznivců „rudých ďáblů“, na hrací plochu jich vniklo přes dvě stovky. Skupinky fanoušků se dostaly do potyček s policií, která přijela vyhrocenou situaci řešit. Hráči se kvůli nepokojům vůbec nedostali na stadion.

„Chápeme, že naši fanoušci žijí klubem, a respektujeme jejich právo na pokojný protest proti klubovému směřování. Litujeme však vyostřené situace, která ovlivnila tým a dostala fanoušky, personál klubu a policii do nebezpečí,“ stojí v ofociálním klubovém prohlášení.

Rodina Glazerových, která vlastní také tým NFL Tampa Bay Bucanners, koupila Manchester United v roce 2005.