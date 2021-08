Fotbalová legenda trpí demencí a Alzheimerem: Chci o tom mluvit, dokud můžu

Legendárnímu fotbalovému útočníkovi a jednomu z nejlepších střelců historie Manchesteru United Denisi Lawovi byla diagnostikována Alzheimerova choroba a vaskulární demence. Jednaosmdesátiletý někdejší reprezentant Skotska to uvedl v prohlášení na klubovém webu.

„Mám pocit, že v téhle chvíli je potřeba mluvit otevřeně o svém stavu. Byla mi diagnostikována smíšená demence. Jde o Alzheimera a vaskulární demenci,“ oznámil Law. „Je za námi extrémně těžký rok a ta dlouhá doba izolace tomu rozhodně neprospěla.“

Rodák z Aberdeenu vyhrál v roce 1964 Zlatý míč a je s 237 góly ve 404 zápasech třetím nejlepším střelcem historie Manchesteru United. Před ním jsou jen Bobby Charlton (249) a Wayne Rooney (253).

Pravě jeho bývalému spoluhráči Charltonovi byla diagnostikována demence v listopadu loňského roku. Stejné problémy má další fotbalový reprezentant Kenny Sansom, nemocí trpěli i další angličtí hráči Nobby Stiles nebo Bobbyho bratr Jack, kteří před rokem zemřeli.

„Vždycky věříte, že se vám to nestane. Občas si z toho děláte i legraci. Jenže jen ignorujete první náznaky, protože nechcete, aby to byla pravda,“ řekl Law. „Zlobíte se, jste frustrovaný, zmatený a pak si děláte starosti o rodinu, protože víte, že to budou řešit právě oni. Přišel však čas se s tím poprat. Poznávám, jak můj mozek chátrá, jak mi vynechává paměť a jak mi situace, které nemám pod kontrolou, způsobují úzkosti,“ dodal Law.

„Nechci, aby byli lidé smutní, když začnu zapomínat místa nebo lidi. Všechny ty vzpomínky jsem si užil, a měl jsem ohromné štěstí, že jsem je mohl všechny zažít. Mám milující rodinu, prožil jsem skvělou kariéru, kdy jsem dostával zaplaceno za to, co jsem miloval, a získal přátele na celý život,“ řekl Law v dojemném oznámení.

„Chci o své situaci promluvit, dokud můžu, protože vím, že přijdou dny, kdy tomu nebudu rozumět. Během pandemie jsem řekl, že bych chtěl, aby z ní vyšlo jedno pozitivum - to, že budou k sobě lidé milejší. V to doufám i teď,“ zakončil.