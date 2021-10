West Ham dál válí! Nasázel čtyři góly Aston Ville. Skvělý týden, září Moyes

Tomáš Souček po zásahu kopačkou do obličeje musel v duelu s Evertonem střídat • Reuters

Tak to byl opravdu povedený týden. Ve středu se West Ham stal prvním týmem po pěti letech, jemuž se podařilo z Carabao Cupu vyřadit Manchester City a díky jasné výhře nad Aston Villou, na níž se spolehlivým výkonem podílel Tomáš Souček, se na Citizens v tabulce bodově dotáhli.

„Máme za sebou skvělý týden, ale víte, jak to ve fotbale chodí. Všechno se může rychle otočit, takže se musíme už soustředit na čtvrteční duel Evropské ligy s Genkem,“ zůstává maximálně pozorný trenér „Irons“ David Moyes, který bude mít velké dilema, jestli nasadit již uzdraveného Vladimíra Coufala, jenž v posledních dvou duelech vždy naskočil až v úplném závěru.

Jeho náhradník Ben Johnson se totiž rozehrál do skvělé formy a svou ranou z rohu vápna otevřel skóre duelu ve Villa Parku.

Domácí dokázali sice díky Olliemu Watkinsonovi srovnat, ale kapitán Declan Rice záhy vrátil vedení hostům utěšenou ranou z dálky.

„Trenér v poločase rozhodně spokojený nebyl. Loňskou sezonou jsme si nastavili laťku vysoko a náš výkon v první půli se jí nepřiblížil,“ poodkryl Coufalův záskok přestávkovou atmosféru v kabině West Hamu.

Pro vývoj utkání byla rozhodující červená karta stopera Aston Villy, Ezriho Konsy, jež přišla po změně stran. „Špatné rozhodnutí. Rozhodčí to viděl dobře v reálném čase a červenou udělil na radu VAR, která byla chybná,“ byl rozezlený kouč domácích Dean Smith. „Samozřejmě to mělo na zápas velký vliv, ale já to pořádně neviděl,“ odmítl spekulovat Moyes.

Villa i v deseti dokázala být rovnocenným soupeřem, ale „Kladiváři“ v závěru využili početní převahu rychlým protiútokem. A o pár minut později rozebrali obranu domácích skvělou akcí po ose Michail Antonio – Pablo Fornals – Jarrod Bowen.

„Jsme na děleném třetím místě. Před začátkem sezony moc lidí nevěřilo, že bychom zopakovali naši loňskou jízdu, ale je vidět, že na to máme. Čeká nás ještě mnoho utkání, a pokud chceme být opravdu velkým týmem, musíme na sebe mít nejvyšší nároky,“ uvědomuje si Rice, že je odehráno teprve deset kol.

„Potěšilo mě, že jsme vstřelili čtyři góly, že jsme ukázali odolnost a zákrok Lukasze Fabianského za stavu 2:1. Dělá mi radost, že hráči i po takové výhře cítí, že mohou hrát ještě lépe,“ zakončil Moyes pozitivně své hodnocení.

Důležité tři body slaví také Leeds, a to po obratu na hřišti Norwiche. Tým trenéra Marcela Bielsy se dostal do vedení v 56. minutě zásluhou Rafinhy. Domácí sice o dvě minuty později vyrovnali po hlavičce Omobamideleho a ukončili 573 minut dlouhé čekání bez vstřelené branky, brzy nato ale znovu inkasovali po trefě Rodriga.

Leeds bodoval potřetí z posledních čtyř zápasů a je sedmnáctý. Naopak Norwich na své první vítězství v sezoně dál čeká a patří mu poslední 20. příčka.

Premier League - 10. kolo:

Norwich - Leeds 1:2

Branky: 58. Omobamidele - 56. Raphinha, 61. Rodrigo

Aston Villa - West Ham United 1:4

Branky: 34. Watkins - 7. Johnson, 38. Rice, 80. Fornals, 84. Bowen