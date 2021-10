Souček: Není víc než výhra v derby. Při souboji rivalů došlo na střet fanoušků

Vítězství je vždy příjemné, když se vám ho ale podaří vybojovat v derby s městským rivalem, je o to sladší. Právě z takového se v neděli radovali po zápase 9. kola Premier League fotbalisté West Hamu, kteří udolali 1:0 Tottenham. Radost z třech bodů měl i český fotbalista Tomáš Souček, který odehrál za „kladiváře“ celé utkání. Bitva rivalů se odehrávala ale nejen na trávníku. V útrobách stadionu se totiž během zápasu střetli fanoušci.

Už na čtvrté místo Premier League se posunuli po víkendu fotbalisté West Hamu. Katapultovalo je tam vítězství 1:0 v derby nad Tottenhamem. „Hammers“ vystřelil tři body po rohovém kopu jejich nejlepší střelec Michail Antonio. Šlo o jeho šestý gól v lize v aktuální sezoně.

„Miluju takové zápasy. Ve fotbale neexistuje lepší pocit, než je výhra v derby,“ napsal po výhře na svůj Twitter záložník West Hamu Tomáš Souček. Bývalý kapitán Slavie odehrál celé utkání a v 21. minutě viděl žlutou kartu.

„Kladiváři“ tak úspěšně završili náročný týden, během nějž odehráli tři utkání. Ve všech zvítězili a dokonce pokaždé udrželi čisté konto. Postupně zdolali Everton (1:0), Genk (3:0) a nyní i Tottenham (1:0). „Všechna čest hráčům. Nemyslím jen ty, kteří zasáhli do zápasu se Spurs, ale všechny, kteří nám během týdne pomohli,“ uvedl kouč West Hamu David Moyes, který si pochvaloval i to, že se jeho tým oproti startu sezony zlepšil v defenzivě.

Moyes reagoval i na fanoušky. „Atmosféra na stadionu byla skvělá. Jsem za ně rád, protože viděli týmový výkon West Hamu. Možná to nebyla nejlepší hra, ale vyhráli jsme v polovině týdne a i tentokrát,“ konstatoval Moyes.

V útrobách stadionu však došlo k incidentu, za který by kouč West Hamu příznivce rozhodně nechválil. Během utkání se jednomu z hostujících fanoušků podařilo otevřít část bariéry, která oddělovala oba znepřízněné tábory. Spustila se tlačenice, mela, během níž létaly vzduchem kelímky s nejrůznějšími nápoji, slyšet byly nadávky a došlo i na fyzické střety.

Událost dokreslila jen to, jak velkými rivaly tyto dva kluby jsou. V listopadu 2015 byl dokonce jeden z příznivců West Hamu hospitalizován poté, co byl bodnut nožem do oblasti břicha. O tři roky později byli zase během utkání dva fanoušci Tottenhamu vyváděni ze sektoru Westhamských, když je při scházení schodů doprovázelo bučení, nadávky a dokonce došlo i na fyzické napadení.