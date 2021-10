Coufal o odchodu ze Slavie: Byl jsem jako blázen. Přiznal, že šidil tréninky

Po přesunu do West Hamu okamžitě získal stabilní místo na pravém kraji obrany. Vladimír Coufal si v Premier League už více než rok plní sen. Pro server bezfrazi.cz teď hodně otevřeně popsal, jak se rodil jeho odchod ze Slavie. „Tehdy jsem se choval jako blázen. Přestup do West Hamu jsem měl v hlavě, proto jsem natruc šidil i tréninky,“ přiznal reprezentační bek.

Z Hlučína přes Opavu, Liberec a Slavii až na ty nejslavnější stadiony světa. Kariéra Vladimíra Coufala se rozjížděla pozvolna, v posledních letech ale skutečně stojí za to. Devětadvacetiletý fotbalista vyrostl až v důležitého člena sestavy příjemného oživení Premier League.

A do Anglie vážně moc chtěl, což teď odhalil ve zpovědi pro server bezfrazi.cz.

„Tahle nabídka byla z velké světové ligy má poslední, o tom není sporu. Rozhodl jsem se, že do West Hamu jdu. Vůbec mě nezajímalo, že mám ve Slavii smlouvu. Býval bych se kvůli tomu s trenérem i managementem zhádal do krve. Chtěl jsem do Londýna odejít klidně po svých, přivázat se tam před stadion ke sloupu a hrát Premier League zadarmo,“ popsal Coufal.

Připomeňme, že Slavii nakonec opustil loni na konci září, poslední duel v dresu Pražanů odehrál na půdě Midtjyllandu v neúspěšném předkole Ligy mistrů. Realizační tým „sešívaných“ ho dlouho chtěl udržet, klíčový bek nakonec odešel za zhruba 6 milionů liber (cca 180 milionů korun).

„Cíl lidí ve Slavii byl jasný: Dostat se do Ligy mistrů. Přestup Coufala za částku, která by nakonec znamenala sotva pětinu příjmu z Champions League, byl v té chvíli v podstatě druhořadý. Priority musely být nastaveny jinak, dnes už tomu rozumět dokážu. Tehdy jsem se ale choval jako blázen,“ podotkl Coufal.

„Vlastně proč to neříct natvrdo, choval jsem se spíš jako blbec. Přestup do West Hamu jsem měl v hlavě, proto jsem natruc šidil i tréninky. Byl jsem otrávený a cítil od svého klubu možná i neprávem obrovskou křivdu. Chtěl jsem to dát trenérovi i vedení najevo. Byl jsem přesvědčený o tom, že jsem pro Slavii něco za ty dva roky udělal a zasloužím si odejít dál,“ líčil reprezentační obránce složitá jednání o odchodu.

Prý došlo i na výhrůžku, že pokud mu přestup nebude umožněn, nenastoupí do klíčové odvety o Ligu mistrů v Dánsku. „Byl jsem připravený odejít ze Slavie za každou cenu. Zbořit všechny vztahy. Vím, že mi lidé ze Slavie pomohli vybudovat mou kariéru, dokonce se nebojím říct, že mi ji zachránili. A děkuju jim za to,“ uvedl zpětně.

V transferu nakonec sehrál důležitou roli slávistický šéf Jaroslav Tvrdík, kterému Coufal za hodně vděčí. „To on nakonec nařídil sportovnímu úseku, aby mě do Anglie prodal. Sám dodnes nevím, jestli to bylo s vědomím trenérů,“ zavzpomínal důrazný obránce.