Detaily z kabiny: Nunova hrozná příprava i chování. Spurs mají náhradu

Přišel jako náhrada za Josého Mourinha. Přestože nebyl první volbou, v Tottenhamu doufali, že v osobě Nuna Espírita Santa přivádějí pečlivého trenéra, který obětuje vše přípravě na zápasy. Někoho, kdo se pyšní smyslem pro detail. Opak byl ale pravdou. I proto tamní nepřekvapilo, když se v pondělí dopoledne před půl desátou dozvěděli, že portugalského kouče vedení propustilo.

„Víme, jak moc Nuno a jeho spolupracovníci chtěli uspět. Je nám líto, že musíme učinit toto rozhodnutí. Nuno je opravdový gentleman a bude vždy vítán. Chceme jemu i jeho týmu poděkovat a popřát mnoho štěstí do budoucna,“ uvedl Tottenham v oznámení, že ukončil s trenérem spolupráci.

Realita Portugalcova působení v klubu byla ale hodně vzdálená očekávaným představám a nárokům. Hráči měli být dle serveru Daily Mail nejednou šokováni tím, jak slabá je jejich příprava na zápasy.

Například porážka 1:3 v londýnském derby s Arsenalem na konci září odhalovala, že u Spurs není něco v pořádku. Ano, „Gunners“ duel herně vyšel, ale Tottenham působil zejména v první půli opravdu velmi špatně. Hráči už při vstupu na trávník jako by věděli, že utkání nezvládnou a výsledkem byl odchod do kabin s mankem 0:3. Roli měla sehrát právě nedostatečná příprava na utkání. Trenér pak po prohře svalil vinu na ně. „Nebudu jmenovat jednotlivce, ale herní plán s hráči, kteří byli na trávníku, nebyl správný,“ prohodil mimo jiné Espírito Santo.

Nebyl to jediný případ, kdy Tottenhamští po přípravě nevěděli, co od následujícího utkání čekat. Opakovalo se to několikrát. Z mužstva vyzařovalo, jako by se taktika nesla v trendu: tvrdě pracujte a vy Harry (Harry Kane) a Sone (Heung-Min Son) dejte góly.

Pokud by byla střelecká mašina Kane ve formě, možná že by tento plán dnes už bývalému trenérovi Tottenhamu vyšel. Jenže 28letý útočník od začátku sezony skóroval v Premier League jen jednou.

Celkově je tak otázkou co Espírito Santo ve Spurs zamýšlel. Chtěl si něco dokazovat? Hrál roli tlak? Nebo snad to, že nebyl první, druhou, ale ani třetí volbou, kterou původně vedení chtělo na post trenéra? Ve frontě před ním měla stát jména jako Antonio Conte, Paulo Fonseca či Gennaro Gattuso. Jestliže si klub jako takový nebyl jistý tím, že jde o toho pravého, proč by byli hráči. A budujte si pak respekt v šatně…

Z prostředí mužstva šly informace o tom, že už od svého příchodu působil na trénincích zasmušile. Jeho komunikace s hráči i personálem byla zvláštní, rozhovory často krátké a neomalené.

I to přispělo k jeho vyhazovu. Část podílu měly ale samozřejmě i výsledky. Pět porážek v deseti ligových zápasech? Tři prohry z posledních čtyřech duelů napříč soutěžemi? Představy Spurs byly jiné. Poslední zaváhání, víkendové s Manchesterem United 0:3, portugalskému kouči definitivně zlomilo vaz.

Novým trenérem Tottenhamu se stal Antonio Conte. Spurs o tom oficiálně informovali v úterý po poledni.