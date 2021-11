NEJ britské stadiony, které ovládly sociální sítě: propad za velkou trojicí

Instagramu vládne mezi britskými stadiony co do počtu hashtagů Wembley. V elitní desítce stánek Leedsu, West Hamu i jeden "Skot" • FOTO: Koláž iSport.cz

Sociální sítě hýbou světem. Nejinak je to i v případě sportu. Snad pro každého fanouška je radost, když může vyrazit přímo na stadion, aby podpořil svůj klub. Server liverugbytickets.co.uk se právě na propojení příznivců a arén zaměřil a sběrem dat zjistil, které jsou nejpopulárnějšími v Británii co do označování hashtagy na Instagramu. Vládnou anglické stánky včele s tím vůbec největším, Wembley. Do TOP 10 se ale dostal i jeden skotský. Jaký?