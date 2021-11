Dostane Ole vale? Solskjaera vypískali, De Gea ho bránil: Ohromně se stydím

Debakl? To je slabé slovo. Watford před domácími fanoušky Manchester United přímo zesměšnil. Prohra 1:4 pro „rudé ďábly“ znamená, že z posledních sedmi ligových utkání vyhráli jediné a pozice trenéra Ole Gunnara Solskjaera je krajně nejistá. „Je jednoduché svést to na kouče, ale za tuhle ostudu jsme zodpovědní my, hráči,“ našel Nor zastání u Davida de Gey, který jako jeden z mála hráčů United předvedl alespoň standardní výkon.

Když se po utkání vydal omluvit přítomným fanouškům United, dostalo se mu ohlušujícího pískotu. Kalich hořkosti si Ole Gunnar Solskjaer vypil do dna. Zápas, kterým se měli „ďáblové“ nastartovat k vítězné šňůře, se může změnit v derniéru norského kouče na lavičce nejúspěšnějšího anglického celku. „Já v sebe stále věřím. Naše forma je zlá, ale my to otočíme,“ nehodlá se vzdát střelec vítězné branky z finále Ligy mistrů v roce 1999.

„Ohromně se stydím za náš výkon v první půli. Přímo bolelo se na nás dívat. To je prostě nepřípustné. Už o přestávce jsme mohli prohrávat o čtyři branky,“ nebral si servítky gólman De Gea, jenž v úvodu zneškodnil penaltu Ismaily Sarra i jeho následné repete pro brzké vběhnutí hráčů do vápna. I přesto do poločasu dvakrát inkasoval, když se nejprve prosadil Joshua King a následně odčinil svá selhání Sarr.

„Mám jasnou filozofii a hráči ji dnes skvěle naplnili. V druhé půli jsme byli pod značným tlakem, ale to je proti takovému soupeři normální,“ ocenil domácí trenér Claudio Ranieri zlepšený výkon hostů.

Ten zapříčinil především střídající Donny van de Beek. Nizozemec krátce po svém příchodu snížil po chytrém sklepnutí Cristiana Ronalda a následně portugalské superstar připravil hned dvě gólové příležitosti, jenže jindy neomylný kanonýr si nejprve nepřišel na skvěle chytajícího Bena Fostera a ve druhé šanci ani netrefil zařízení. „Donny přinesl na hřiště velkou kvalitu. Najednou jsme si vytvářeli šance, ale bohužel jsme proměnili jen jednu,“ litoval Solskjaer žalostné koncovky.

Snahy „Red devils“ o vyrovnání zchladil kapitán Harry Maguire. V poslední době hojně kritizovaný stoper prožil úspěšnou reprezentační přestávku. V dresu Albionu dokonce vstřelil dvě branky. Proti Watfordu ovšem navázal na klubovou mizérii, což korunoval svým zbytečným vyloučením dvacet minut před koncem. „To nám hodně pomohlo,“ věděl domácí kouč Ranieri.

Hladoví „sršni“ v samotném závěru dorazili odevzdané hosty dvěma góly a připsali si nejvyšší výhru nováčka nad Manchesterem United od roku 1989. Dvacetinásobní ligoví šampioni tak nyní ztrácí ze sedmé příčky na vedoucí Chelsea propastných dvanáct bodů a spekulace o změně trenéra nabírají na intenzitě. „Takové zesměšnění nelze ustát,“ domnívá se bývalý norský útočník Jan Äge Fjörtoft.

Jenže, kde vzít nástupce? Dříve nejskloňovanější kandidát, Antonio Conte, se čerstvě upsal Tottenhamu, Zinedine Zidane se údajně teprve učí anglicky a k trénování se chce vrátit až v létě 2022. Spekuluje se i o Brendanu Rodgersovi, jenž vede Leicester. Kdo povede United v úterním utkání Ligy mistrů na Villarrealu, je nyní ve hvězdách.