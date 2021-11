Solskjaer bojuje, svolal krizový meeting. Co možný nástupce?

Na Old Trafford bijí na poplach. Alarm je slyšet hlavně v kanceláři trenéra. Ole-Gunnar Solskjaer v posledních týdnech utrpěl prohru v derby se City (0:2) i potupnou porážku 0:5 s Liverpoolem. Bývalý útočník by si ale rád místo na lavičce Manchesteru United udržel a vrátil klub tam, kam patří. Proto po reprezentační přestávce podstoupil několik krizových meetingů s hvězdami v čele s Cristianem Ronaldem.

Solskjaer strávil část reprezentační přestávky v Norsku, v domácím prostředí nabíral síly. Bude je potřebovat - po zápase s nováčkem z Watfordu ho čeká klání v Lize mistrů s Villarrealem i klíčové ligové souboje s Chelsea a Arsenalem. Nic snadného, obzvlášť v situaci, ve které se „rudí ďáblové“ teď nacházejí.

Po návratu do Manchesteru norský trenér plánuje obrátit list, odprostit se od nedávných potupných proher s rivaly ze City a Liverpoolu. Dopomoci k tomu měla i ranní debata, na které nedobrou situaci United probral s týmovými lídry. Podle informací Daily Mailu debatoval s kapitánem Harrym Maguirem, zkušeným záložníkem Nemanjou Matičem, obránci Victorem Lindelöfem a Lukem Shawem, kreativním středopolařem Brunem Fernandesem, a samozřejmě s hlavní hvězdou týmu Cristianem Ronaldem.

Hlavním tématem byly samozřejmě špatné výsledky z posledních pár týdnů, a jak se jim v budoucnu vyvarovat. Podle Daily Mailu Solskjaer taky s hráči rozebíral úplně nový taktický systém. Po debaklu s Liverpoolem totiž přešel na formaci se třemi stopery, kterou vyzkoušel v posledních třech soutěžních kláních. Vyplatila se mu při jasné výhře 3:0 nad Tottenhamem, pak ale následovala remíza 2:2 v Lize mistrů s Atalantou Bergamo a prohra 0:2 v manchesterském derby.

Vedení United podle zákulisních zpráv navzdory nepříznivým výsledkům neplánuje Solskjaera v nejbližší době z funkce odvolat. Případné prohry proti Villarrealu, Chelsea a Arsenalu v zápasech mezi 23. listopadem a 2. prosincem by ale norskému kouči pravděpodobně už vaz zlomily. Podle zpráv z Anglie by pak první volbou na pozici šéfa lavičky United byl Brendan Rodgers.

Jenže někdejší kouč Liverpoolu či Celtiku Glasgow je už čtvrtou sezonu spokojený coby hlavní trenér Leicesteru a o přesunu na Old Trafford nechce ani slyšet. „Osobně mě to nijak nefrustruje, protože se soustředím jen na náš příští zápas, tedy na Chelsea. Ale musí to štvát fanoušky a řekl bych, že i hráče,“ vysvětlil severoirský rodák. „Když si čtou tyhle spekulace, může je to zneklidit. Já jsem trenérem Leicesteru City, jsem na to hrdý, a jsem této práci plně oddaný. Všechno ostatní je jen šum, který nemůžu ovlivnit,“ dodal.

Jeho „lišky“ jsou po dvou prohrách v řadě až dvanácté, střed tabulky Premier League je ale dost našlapaný. Šestý Manchester United je vzdálený jen dva body.

Solskjaer začíná nejdůležitější cestu za uhájením své pozice v sobotu proti Watfordu, který se drží jen dva body nad pásmem sestupu. „Rudí ďáblové“ musí tohle utkání zvládnout v naprosté pohodě, aby se naladili na následující velké výzvy.