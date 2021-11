Trenér pro United: číslo jedna může spustit šachy, Zidane nemá angličtinu

Někdejší skvělý záložník za sebou má úspěchy s Realem, jiný klub ještě netrénoval. Před sezonou se s Madridem už podruhé rozloučil a teď si dává pauzu. O možném angažmá na Old Trafford se spekuluje dlouho, vše ale má háček. „Zizou“ se teprve zdokonaluje v angličtině a chtěl začít trénovat až v létě. „Zdroje říkají, že Zidane nemá v tuto chvíli zájem přesunout se do United. V minulosti byl spojován s francouzským národním týmem a PSG a chce zvážit do budoucna tyto možnosti,“ shrnula vše na svém webu BBC.

Mauricio Pochettino

49 let

získané trofeje:1x francouzský pohár, 1x francouzský superpohár

bývalé kluby: PSG, Tottenham, Southampton, Espanyol

Atraktivní jméno, které aktuálně řídí našlapanou kabinu PSG s Messim, Neymarem, Mbappém a dalšími hvězdami. Smlouvu v Paříží Pochettino má do léta. A právě on je pro United podle britských médií volbou číslo jedna. Server Sky Sports v pondělí napsal, že sám argentiský trenér by zájem měl. Daily Mail ještě přidal, že v Anglii po působení v Tottenhamu pořád žije jeho rodina. „Myslím, že Mauricio se může podívat na hráče, na klub a uvědomit si, že by pravděpodobně mohl s United hodně dokázat,“ poznamenal Gary Neville. Tak co se bude v dalších dnech dít? A jak moc velké sci-fi je případná rošáda - Pochettino do Manchesteru, Zidane do Paříže?