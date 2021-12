Ronaldo ohromil Rangnicka. Kouč United: Neskutečně nabušený profík

Radost hráčů Unitžed po vyrovnávací brance do sítě Arsenalu • ČTK / AP / Dave Thompson

Debata hráčů United v zápase s Arsenalem poté, co sudí uznal spornou branku • Reuters

Debata hráčů United v zápase s Arsenalem poté, co sudí uznal spornou branku • Reuters

Debata hráčů United v zápase s Arsenalem poté, co sudí uznal spornou branku • Reuters

Sednou si spolu, nebo přijde střet? Už žádné spekulace o fungování dua Cristiano Ronaldo a Ralf Rangnick. Nový kouč Manchesteru United den po výhře nad Arsenalem (3:2) prolomil mlčení. „Cristiano je obrovský profesionál. Nikdy jsem neviděl hráče v jeho věku tak skvěle fyzicky připraveného,“ pronesl 63letý německý odborník na adresu autora dvou branek do sítě londýnského celku.

Zdálo se, že se na na ligové scéně odmlčel. V šlágrech proti Manchesteru City i Chelsea vyšel Cristiano Ronaldo naprázdno. Před zraky nového trenéra, jenž na Old Trafford nahradil klubovou legendu Oleho Gunnara Solskjaera, se však ukázal v plné parádě.

Německý „prosefor“, jak se bývalému kouči Schalke, Hoffenheimu či Lipska přezdívá, se nestačil divit. Wow! řekl si po večerní show značky CR7. Byl to právě 36letý Portugalec, kdo dvěma góly zavelel k vítěznému obratu a udržel Manchester na dostřel pohárových příček.

Myšlenku, že se nebude hodit do Rangnickova aktivního herního stylu s vysokým presinkem, rázem shodil ze stolu. „Vždycky se musíte v klubu uzpůsobit tomu, jaký druh kádru máte k dispozici. Nejde někam přijít a vše udělat podle sebe. Bavme se o tom, jak posuneme Manchester, ne Cristiana,“ reagoval německý trenér den poté.

Bylo zřejmé, že jej někdejší střelec Realu Madrid a Juventusu ohromil. Herně i kondičně. „Když jsem Cristiana pozoroval během druhé půle, říkal jsem si pro sebe, jak obrovský je profesionál. Je mu 36 let a nikdy jsem neviděl někoho takhle skvěle fyzicky připraveného. Pořád je to rozdílový hráč.“

Rodák z Madeiry prožil před domácím publikem velký večer. Do branky Arsenalu vstřelil jubilejní 800. gól v kariéře. Následně započal devátou stovku. Napříč všemi soutěžemi je s 12 trefami nejlepším střelcem „rudých ďáblů“.

„Ukazuje, že je stále velice odhodlaný. Pro klub odvádí skvělé služby. Nyní je to o tom, aby mu pomohli i ostatní spoluhráči,“ apeloval Rangnick.

V pátek dopoledne navíc při setkání s novináři otevřel i téma případného dlouhodobého angažmá v Manchesteru. Nyní platí, že je dočasným koučem do konce sezony s dvouletým mandátem odborného konzultanta sportovního vedení.

Už nyní se ale na Ostrovech objevují spekulace, že pokud by se United pod Rangnickovým dozorem dařilo, mohl by vést slavný klub v delším časovém horizontu. „Uvidíme, s čím vedení během sezony přijde,“ reagoval stroze uznávaný manažer.