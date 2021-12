Ronaldův milník, loučení i bizarní gól. Co ukázali United? A teď už Rangnick

Manchester United se rozloučil v duelu s Arsenalem s dvěma legendami, které v klubu dál nebudou pokračovat. Cristiano Ronaldo pokořil metu 800 gólů v oficiálních zápasech • FOTO: Koláž iSport.cz Díky Brexitu vedl Michael Carrick „rudé ďábly“ při výhře nad Arsenalem (3:2) potřetí jako hlavní trenér. A na dlouhou dobu také naposledy. V hledišti už totiž sledovala duel jeho náhrada, Ralf Rangnick. Německý expert tak na vlastní oči viděl překonání dosud nedosažitelných milníků, rozloučení s legendou a jednu velice kuriózní branku.

První na metě 800 gólů Josef Bican a Pelé by jistě nesouhlasili, ale podle Mezinárodní federace fotbalových historiků a statistiků se Cristiano Ronaldo svou trefou do sítě Aarona Ramsdalea z 52. minuty stal prvním hráčem v dějinách fotbalu, jenž překonal hranici 800 vstřelených branek v oficiálních utkáních. Vítěznou brankou z penalty svůj rekord navíc ještě navýšil. „V hlavě už mám další zápas. Není čas slavit! Vítězství je důležité, ale před námi je dlouhá cesta,“ soustředí se CR7 na nedělní duel s Crystal Palace. V něm už United povede Ralf Rangnick, který rád sází na mladé, výbušné hráče, kteří poctivě presují. Je tedy otázkou, jak do jeho systému bude pasovat největší hvězda současného kádru, jíž bude v únoru příštího roku už 37 let. Famózní Cristiano Ronaldo vstřelil v zápase proti Arsenalu dvě branky a pomohl United k výhře • Foto Reuters

První stovka s Brunem Investovat 63 milionů eur do pětadvacetiletého záložníka Sportingu Lisabon se jevilo jako značný risk. Bruno Fernandes je ovšem ihned od svého příchodu v lednu 2020 hlavním tahounem Manchesteru United, což potvrdili i fanoušci „rudých ďáblů“, kteří ho zvolili nejlepším hráčem týmu v obou sezonách, jež zatím na Old Trafford strávil. Proti Arsenalu nastoupil již do svého 100. utkání v dresu United a brankou na 1:1 ukončil svůj patnáctizápasový gólový půst. Celkově jich za tým z Old Trafford nastřílel už 45 a přidal 34 asistencí. „Jsem moc rád, že stý start za tento úžasný klub jsem oslavil vítězstvím. Doufám, že jich ještě spousta přijde,“ vyjádřil svou vděčnost bývalý spoluhráč Patrika Schicka ze Sampdorie. Bruno Fernandes z Manchesteru United zakončuje v utkání proti Aston Ville • Foto Reuters

Bizarní gól Arsenal vlétl do utkání ve velkém stylu. Svěřenci Mikela Artety si vytvořili značný tlak, z nějž pramenila i série rohových kopů. Při jednom z nich přišlápl kotník gólmanu Davidu de Geovi jeho spoluhráč Fred. Španělský brankář se ihned svalil na trávník a v daný moment nebyl schopen pokračovat ve hře. Obrana United ovšem míč odvrátila pouze před vápno k Emilu Smithe-Roweovi, jenž ho ihned poslal do prakticky prázdné branky. Přestože sudí Martin Atkinson gestikuloval, že branka platit nebude, po poradě s VAR gól uznal. „Velice zvláštní a smolný, ale bez jakýchkoliv debat legální gól Arsenalu,“ komentoval spornou situaci Gary Lineker. Gólman Manchesteru United David de Gea zůstal ležet na trávníku po přišlápnutí od spoluhráče. Arsenal vzápětí skóroval • Foto ČTK / AP / Dave Thompson

Loučení legend Před samotným zápasem vytáhli domácí fanoušci velký banner s nápisem „2O LEGEND“, jímž poděkovali Ole Gunnaru Solskjaerovi za jeho nezpochybnitelný přínos Manchesteru United. Útočník s číslem 20 na zádech vystřelil v roce 1999 triumf v Lize mistrů a jako trenér dotáhl tým na druhé místo v minulé sezoně Premier League. Po utkání navíc oznámil svůj konec i dočasný kouč Michael Carrick. „Bylo to ohromně těžké rozhodnutí, ale po konci hráčské kariéry jsem rodině slíbil, že s ní budu trávit více času a teď přišla vhodná chvíle,“ uvedl Carrick, jenž na Old Trafford působil dvanáct let jako hráč a poslední tři roky strávil jako asistent Josého Mourinha a následně i Solskjaera. V roli hlavního trenéra slavil výhry nad Villarrealem (2:0) a Arsenalem. S Chelsea remizoval 1:1. Ole Gunnar Solskjær už není trenérem Manchesteru United • Foto Reuters