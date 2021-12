Legenda United po bídě pálí: Banda uplakánků! Ronaldo tohle nesmí dělat

Fotbalisté Newcastle se radují z trefy do sítě Manchester United • Reuters

Tenhle gól Calluma Wilsona do sítě Manchesteru United kvůli ofsajdu neplatil • Reuters

Ole-Gunnara Solskjaera vystřídal na lavičce německý vizionář Ralf Rangnick, Manchester United ale i pod ním souží ty samé problémy. Další vrásky fanouškům přidal pondělní zápas s Newcastlem. „Rudí ďáblové“ byli ještě rádi za remízu 1:1, předposlední tým ligy sahal po všech bodech. Kritika od bývalého experta Garyho Nevilla byla neúprosná. „Je to banda uplakánků,“ láteřil bývalý kapitán.

Rangnickova družina měla mít s druhým nejhorším celkem Premier League jednoduchou práci, plán se jí ale sypal už od začátku. Allan Saint-Maximin už v sedmé minutě zmrazil tým hvězd, když vletěl do zhuštěné obrany a krásnou střelou překonal Davida de Geu.

Španělský brankář se mohl za míčem jen ohlédnout, ve zbytku zápasu ale dělal vše pro to, aby svému týmu pomohl k bodům. Vychytal dalekonosnou ránu Shelveyho i pokus Saint-Maximina z bezprostřední blízkosti. United vyrovnali díky dorážce Edinsona Cavaniho, pak se ale o body stejně strachovali. Střela Jacoba Murphyho narazila do tyče, Miguel Almirón pak mířil do šibenice, ale De Gea fantastickým zákrokem udržel po svůj tým alespoň bod.

Jenže to je pro velkoklub málo. „Vůbec se mi náš výkon nelíbil. Kromě pár momentů jsme neměli hru pod kontrolou. Je dobře, že máme aspoň bod, ale náš výkon se musí zlepšit,“ hartusil pro Sky Sports trenér Ralf Rangnick.

Bývalý kapitán Manchesteru United Gary Neville byl ve svém hodnocení ještě přísnější. „Vůbec nepresují, jsou pomalí. Prohrávají každý souboj. Velmi slabý výkon,“ kroutil hlavou bývalý zadák. „Ani jeden hráč nemůže přijít do kabiny a říct si, že dnes odvedl dobrou práci.“

Kromě předvedené hry vadilo Nevillovi i to, jak se hráči chovají. „Je to banda uplakánků. Jen se na ně podívejte. Mávají rukama nad hlavou, na všechno si stěžují,“ vztekal se a ukázal na dva hráče, kteří by jinak měli být lídry - Cristiana Ronalda a Bruna Fernandese.

„Spoluhráči vás v takových chvílích potřebují. Miluju Cristiana, ale prostě nesmí takhle utéct ze hřiště,“ řekl Neville k tomu, že trápící se Ronaldo odešel do kabiny, zatímco ostatní děkovali fanouškům. „Je úplně jedno, jak jste zrovna hráli. Na konci zápasu prostě musíte jít k fanouškům a zatleskat jim. Být tam pro ně, zvlášť když jste jeden z nejlepších hráčů všech dob,“ dodal.

„Fernandes si taky pořád stěžuje. Jsou to dva zkušení lídři. Pro mladé spoluhráče to musí být zničující, když vidí, že jejich dva nejlepší hráči koukají na všechny kolem sebe, jako by nebyli dost dobří,“ završil Neville.

United završí složitý rok 30. prosince doma proti Burnley. Aby mohli v novém roce atakovat pozice zaručující Ligu mistrů, na které ze sedmého místa ztrácí už sedm bodů, budou muset vyhrát.