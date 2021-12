Český večer! V Anglii padl milník. Souček pálil, Královi se splnil sen

No konečně! West Ham i díky brance Tomáše Součka po třech zápasech bez výhry zabral a na hřišti Watfordu urval tři body. „Je to ohromná vzpruha pro naše sebevědomí,“ těšilo vytáhlého středopolaře. Vítězství „Kladivářů“ 4:1 je navíc historickým milníkem pro český fotbal. Díky debutu Alexe Krále nastoupili vůbec poprvé v historii Premier League tři Češi v dresu stejného týmu.

Po šokující domácí porážce 2:3 se Southamptonem měl být Watford, jenž prohrál čtyři utkání v řadě, ideálním soupeřem pro nabrání formy. Jenže domácí kvůli covidu dva týdny nehráli a byli tedy na rozdíl od „Irons“, kteří hráli druhé utkání během tří dnů, řádně odpočatí.

A „Hornets“ do zápasu i skvěle vstoupili. Hned ve 4. minutě zamířil Emmanuel Dennis nechytatelně pod břevno a rozjásal fanoušky na Vicarage Road. „Začali jsme strašidelně. Stejně jako se Southamptonem. Naštěstí jsme hned chytili slinu,“ chválil David Moyes reakci svých hráčů.

Od té chvíle se totiž hrálo pouze na jednu bránu.

Hosté svůj tlak přetavili ve vyrovnání díky Tomáši Součkovi. Český záložník se vysunul do vápna a ranou z první zužitkoval výbornou kolmici Jarroda Bowena. „Přestože jsme prohrávali, tak jsme byli lepším týmem. Jsem rád, že jsem mužstvu gólem pomohl nastartovat obrat,“ těšilo střelce.

Ten dokonal jen o minutu později Said Benrahma, jenž zakončil rychlý brejk a skvělou přihrávku Michaila Antonia. Během 110 sekund se skóre otočilo.

Po přestávce to byl opět Souček, kdo rozjel další gólovou akci. Nejprve získal míč tvrdým soubojem a nakonec centrem z levého křídla oplatil Bowenovi laskavost. Jenže VAR záhy posoudil Součkův zisk míče za nedovolený a gól neplatil. „To bylo hrozné rozhodnutí. Fotbal je tvrdá hra a takhle budeme pískat úplně všechno. Furt tomu nemůžu uvěřit,“ zlobil se Moyes.

VAR naopak pomohl „Kladivářům“ o pět minut později, kdy zavolal sudího Darrena Englanda k monitoru po zákroku gólmana Daniela Bachmanna na hbitého Bowena. Nařízenou penaltu Mark Noble bezpečně proměnil a zápas definitivně získal na stranu West Hamu.

To v závěru umožnilo Davidu Moyesovi poslat na hřiště Alexe Krále. Český záložník, jenž je v Londýně na hostování s opcí ze Spartaku Moskva, si tak splnil sen a poprvé nastoupil k zápasu Premier League. Vůbec poprvé v historii soutěže tak k jednomu utkání vyběhli v dresu stejného týmu hned tři Češi. Liverpoolské trio Patrik Berger, Milan Baroš a Vladimír Šmicer se takto na trávníku sejít nedokázalo.

„Skvělý způsob, jak zakončit rok! Doufám, že brzy přijdou další minuty v Premier League,“ podělil se kudrnatý reprezentant o svou radost na Instagramu.

Přímo na hřišti navíc oslavil s Nikolou Vlašičem jeho premiérovou trefu v barvách West Hamu, jež mu na stříbrném podnose připravil výtečně hrající Bowen.

„Máme za sebou opravdu výborný rok. Před dvěma lety pro nás bylo skoro nemyslitelné, že bychom bojovali o pohárovou Evropu a nyní se nám to daří druhou sezonu v řadě, což je úžasný progres. O nejlepší čtyřce nemluvíme, to pouze novináři. My se pouze snažíme být co nejlepší,“ zhodnotil celý rok 2021, během nějž si West Ham připsal 22 výher v Premier League, což je druhý nejlepší počin v historii klubu, kouč David Moyes.

Rok 2022 začnou „Kladiváři“ hned na Nový rok, kdy je čeká derby na hřišti Crystal Palace.