Souček věnoval gól dědovi, který konečně přijel: Potřebovali jsme to!

„Tenhle gól je možná nejlepší dárek a maximum, které jsem mohl udělat pro naše fanoušky. Je to ale také pro mého dědu, který sem za mnou poprvé přijel. Podporuje mě už od dětství, takže ta trefa je pro něj. Za týden bude mít také narozeniny, bude mu osmdesát,“ citoval Součka klubový web.

Bývalý hráč pražské Slavie se prosadil v 59. minutě, kdy si po týmové souhře naběhl na přihrávku Michaila Antonia. Po oslavě se spoluhráči pak Souček ukazoval na svého dědečka v hledišti. „Ano, bylo to na něj. Chtěl přijet už dřív, ale nemohl kvůli covidu. Nicméně se sem nakonec dostal a jsem rád, že jsem mu mohl dát takovýhle dárek,“ prohlásil Souček.

Se spoluhráči vyjádřil před zápasem podporu Ukrajině a nastoupil do rozcvičky v dresu Andrije Jarmolenka. Podle kapitána West Hamu Declana Rice jim ukrajinský útočník, který do utkání z osobních důvodů nenastoupil, popřál hodně štěstí.

„V den, kdy to všechno začalo, jsme ho viděli na tréninkovém hřišti a byl úplně v troskách. Stejně jako my. Je to hrozné, co se děje a stojíme za ním i za všemi lidmi na Ukrajině,“ uvedl Rice.

West Ham se po třinácté výhře v této ligové sezoně drží dál na pátém místě o skóre před Arsenalem, který ale má tři zápasy k dobru. Na čtvrtý Manchester United ztrácí tým trenéra Davida Moyese dva body.

„Je to pro nás důležitá výhra. V posledních dvou zápasech jsme remizovali a potřebovali jsme nějaký dobrý výsledek, abychom se udrželi na čelních příčkách. Těší mě to o to víc, jak jsme k němu došli. Hlavně v první půli se nám herně dařilo a je potřeba pokračovat v těchto výkonech dál,“ dodal Souček.