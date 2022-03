Trenérské šachy o kouče United. Berte Tuchela, radí legenda Liverpoolu

Ferguson se loučil v roce 2013. Stylově s trofejí pro vítěze Premier League. Po jeho odchodu se ale píše temná historie slavného klubu. Hledání právoplatného nástupce skotské legendy trvá už devět let. A to je pořádně dlouhá doba. Ano, Manchester United ukořistil několik trofejí jako triumfy v Evropské lize, FA Cupu či anglickém superpoháru. Jenže to je málo na mašinu, která kdysi sbírala tituly po hrstech.

David Moyes, Louis van Gaal, José Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer. Výčet jmen, která v roli manažera Manchesteru United selhala. Ryan Giggs a Michael Carrick vedli klub jen jako záskok na krátkou dobu. Současný trenér Ralf Rangnick je zase ve funkci pouze do konce sezony. V létě se vlády ujme nový kouč. Ale kdo?

Favoritem číslo jedna má být Pochettino. Současný kouč PSG byl horkým favoritem hned po konci Solskjaera v prosinci. Jenže United se nepodařilo argentinského trenéra přetáhnout v rozehrané sezoně. I to byl důvod, proč anglický celek sáhl po dočasném záskoku na lavičce. Vedení chce počkat do léta, aby mohlo bývalého lodivoda Tottenhamu přesvědčit.

Pochettino má totiž s pařížským celkem platnou smlouvu do roku 2023. „S Mauriciem samozřejmě počítáme, je součástí našich plánů,“ vyjádřil se ke spekulacím sportovní ředitel PSG Leonardo. To alespoň platilo před středečním krachem v osmifinále Ligy mistrů. Messi, Neymar, Mbappé a spol. se totiž s milionářskou soutěží rozloučili dřív, než by se jim líbilo.

A není žádné tajemství, že prezident klubu Násir Al-Chelajfí dává svým trenérům jediný cíl – vyhrát Ligu mistrů. Triumfy v lize i pohárech se považují za povinnost. Vypadnout v osmifinále nejprestižnější klubové soutěže? To se neodpouští. Proto se už směle debatuje, že Pochettino dostane padáka. „Teď není vhodná doba tohle rozebírat,“ zmínil Leonardo po krachu s Realem Madrid.

To by vyhovovalo plánům United. Argentinského kouče by si v létě prostě vzali. Nemuseli by vyplácet PSG odstupné. Jenže zároveň se objevují spekulace, že po Pochettinovi prahne i Real Madrid, který plánuje nahradit Carla Ancelottiho. Podle zákulisních informací, francouzských i anglických médií, je Argentinec nakloněn angažmá na Old Trafford.

Ačkoli patří Pochettino mezi žhavé kandidáty na budoucího trenéra „Red Devils“, fanoušci United z něho zrovna nesrší nadšením. Ano, s Tottenhamem hrál pohledný ofenzivní fotbal, jenže kolik vyhrál trofejí? Žádnou.

Následně se ujal se vlády bohatého a hvězdného PSG, kde v minulém ročníku nezvládl ani základní povinnost – vyhrát titul. V této sezoně navíc vypadl už v osmifinále Ligy mistrů, i když měl k dispozici doslova snový útok – Messi, Mbappé a Neymar.

Pro příznivce Manchesteru United je nicméně favoritem číslo jedna Erik ten Hag. Nizozemská škola. Progresivní kouč, jenž s Ajaxem dominuje v lize. A že holandská Eredivise není měřítkem? Ano, to je pádný argument. Nicméně dvaapadesátiletý trenér prokázal své schopnosti i na evropské scéně.

Vzpomenete si na ročník 2018/2019? Ajax dokráčel až do semifinále Ligy mistrů a po cestě za sebou nechal Real Madrid i Juventus. Byl krok od senzačního finále, jenže Amsterdamský celek dostal KO v šesté minutě nastavení od Tottenhamu, který tehdy vedl Pochettino.

Ten Hag sází na ofenzivní fotbal s vysokým presinkem. A přesně tohle na Old Trafford chtějí vidět. Nizozemec o angažmá v Manchesteru United hodně stojí. Dokonce se začal učit anglicky a sonduje informace ohledně kádru „Red Devils“. Ajax se rovněž nechal slyšet, že mu nebude stát případně v cestě. „Neznám ho, ale je jedním z nejlepších trenérů v Evropě,“ vyjádřil se o něm Rangnick.

Do hry se ale může vložit i třetí jméno. „Manchesteru United se nabízí ideální možnost k zisku perfektního trenéra, který by měl být cíl číslo jedna: Thomas Tuchel,“ zmínil Carragher. Legenda Liverpoolu a toho času televizní expert.

Naráží na to, že na Chelsea, kterou vlastní ruský oligarcha Roman Abramovič, dopadly tvrdé sankce britské vlády. Londýnský klub čekají těžké časy a právě toho by podle Carraghera měl Manchester United využít.

„Nechat volbu příštího trenéra na léto vzhledem k současnému dění staví vedení United do situace, kterou nemohl nikdo předvídat,“ poznamenal. „Jeden z nejlepších koučů současnosti musí být prioritní cíl,“ dodal Carrgaher.

„Po odvolání Solskjaera všechny cesty vedly k Pochettinovi, který po vypadnutí v osmifinále bude dost možná volný dřív, než si vedení United představovalo. Ale Mauricio si je vědom, že čelí tvrdé konkurenci v boji o post trenéra Manchesteru,“ podotkl Carragher.

Podle něj pokud Tuchel dostane nabídku od Manchesteru United, musí jí vzít. „Protože jde o klub, který mu nabídne jistotu a podporu, po které každý špičkový trenér touží. Ano, bude to dravý tah – využívající situaci Chelsea – ale z pohledu United a Tuchela, čím víc to zvažujete, tím víc to dává smysl.“

„Nezapomínejme, že Tuchelův mentor – Ralf Rangnick – vede Manchester do konce sezony. Potom se přesune do poradenské role a pomůže s výběrem nového trenéra. A koho myslíte, že řekne vedení, aby oslovilo?“ uzavřel.