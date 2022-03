Schick se objevil v sestavě United. V Anglii berou „realistickou“ variantu

Aktuálně se v Leverkusenu vrhl po zranění zpět do tréninku s týmem. Svádí souboj s časem, aby se dal do kupy pro klíčovou baráž české reprezentace o postup na MS ve Švédsku (24. března) . Patrik Schick (26) i během rekonvalescence po zranění lýtka jistě sleduje, jak kolem něj krouží zvuční zahraniční zájemci. V Anglii dokonce list Daily Mail zařadil českého útočníka do sestavy Manchesteru United pro nadcházející sezonu.

Český reprezentant figuruje na radaru slavného klubu Premier League, kde hledají útočného bombarďáka do další sezony. Zdá se vám tato informace přemrštěná? Nikoliv.

Schickových dvacet gólů ve dvaceti bundesligových zápasech, s nimiž v aktuální sezoně drží druhou příčku mezi střelci, rezonuje celým evropským kontinentem. Ralf Rangnick, německý odborník na lavičce United, soutěž své rodné země bedlivě sleduje. A moc dobře ví, jaké schopnosti v českém útočníkovi vězí.

United se aktuálně trápí, po debaklu v derby proti City (1:4) týmu hrozí pád z příček zaručujících Ligu mistrů. Je evidentní, že soubor plný drahých hvězd, kterému schází výsledky, čeká v létě značná přestavba. „Myslím, že je to jasné. Cavanimu končí smlouva a klub potřebuje nejlepšího možného útočníka. Tohle si každý uvědomuje,“ nedávno přiznal dočasný kouč Rangnick, který má k dispozici na hrot kromě uruguayského střelce už jen Cristiana Ronalda.

Žhavých adeptů do útoku je několik. Lautaro Martínez z Interu Milán, Alexander Isak z Realu Sociedad a právě Patrik Schick. Rangnick má navíc pro českého šutéra velkou slabost, ze zmíněné trojky by mohl být nejdostupnější. Velkou roli bude hrát i to, jaký trenér si na lavičku United stoupne v létě. Nejvíc se mluví o Eriku ten Hagovi (Ajax) a Mauricio Pochettinovi (PSG).

Klub v pozici, kdy na čelo Premier League ztrácí propastných 22 bodů, nemůže šilhat po jménech nejvyšší kategorie typu Erling Haaland. Zmiňovaný Martínez je v Interu pod dlouhodobou smlouvou, tudíž příliš drahý. Poslední rok kontraktu čeká Roberta Lewandowského z Bayernu, aktuálně asi nejlepšího hrotového útočníka na světě. Jenže brát 34letého hráče není dlouhodobým řešením.

„Schick je realistická varianta,“ píše bez okolků Daily Mail. Český forvard se dostává do ideálních fotbalových let (26), navíc prožívá nejlepší sezonu v kariéře. Zabrzdilo ho zranění, kvůli problémům s lýtkem vynechal poslední dva zápasy. Naposledy si zahrál 18. února proti Mohuči, kde vstřelil svůj dvacátý gól v ligové sezoně. Nicméně už trénuje s týmem a pauza by měla být kratší, než se původně on i lékařský tým obávali.

Leverkusen pochopitelně nepustí svůj útočný klenot zadarmo, v případě lákavé nabídky z Anglie ale může dojít k přehodnocení situace. Stejně jako v momentě, kdyby se ozvalo PSG či Barcelona. Ano, i takové kluby se v souvislosti se Schickem zmiňují. „Nechceme, aby to dopadlo jako tenkrát v Římě. Musí se zvážit spousta věcí, herní styl, rozestavení. Dáváme si pozor, aby byl Patrik případně útočníkem číslo jedna,“ prohlásil na konci roku hráčův agent Pavel Paska.

Třeba právě United budou tou destinací, kde ze Schicka udělají jedničku a umožní mu další růst. Aktuální cenovka na renomovaném serveru transfermarkt činí 40 milionů eur (zhruba miliarda korun). Výsledná cifra, kterou by Leverkusen požadoval, může být ještě výrazně vyšší.