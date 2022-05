Ten Hag loví hvězdu, která do United nechce. Barcelona se prodeji nebrání

Oslavy mistrovského titulu? Kdepak. Není čas. Erik ten Hag, nový kouč Manchesteru United, přepnul do režimu fotbalové revoluce na Old Trafford. Kontrakt s Ajaxem po dohodě ukončil o několik týdnů dřív, aby se mohl naplno věnovat záležitostem u „rudých ďáblů“. Čeká ho hromada práce a prostoru není nazbyt. Tornádo kabinou se prožene o něco dřív, než hlásila původní předpověď. Zároveň už se pracuje na posilách. A holandský kouč touží po Frenkiem de Jongovi z Barcelony. Ale…

Má to háček. Pětadvacetiletý záložník se do „divadla snů“ zrovna moc nehrne. Protipól představuje postoj Barcelony. Katalánský klub by se De Jonga rád „zbavil“, do klubové pokladny by totiž připlul z Manchesteru macatý šek, který by nalil kýženou dávku eur do kasy.

Situace je pořádně zamotaná. Navíc když se do toho přidá Xavi. Kouč Barcelony oroduje za to, aby De Jong na Camp Nou zůstal. „Říkal jsem to několikrát, Frenkie je pro mě klíčový hráč,“ stojí o něj. Jenže druhým dechem dodává: „Je tu finanční situace klubu… A ta se musí řešit.“

Nemá to jednoduché. Po svém příchodu na lavičku klub pozvedl, vytáhl na druhou příčku v lize. Hra i nálada se v Katalánsku zlepšila. Blýská se na lepší časy, těší fanoušky. Jenže ne tak úplně. Pořád ty finanční problémy… Xavi by rád posílil, na hrot si vysnil Roberta Lewandowského. Jenže polský šutér nehraje zadarmo a v Bayernu má navíc ještě rok platný kontrakt. Něco bude stát.

Celou situaci pozorně sleduje Manchester United. Vycítil šanci. Ten Hag na De Jonga jasně ukázal a vedení vzkázal: „Toho chci.“ Přestupová suma by se mohla pohybovat někde v rozmezí 60 až 80 milionů eur (1,47 až 1,97 miliardy korun). Barcelona tlačí cenu nahoru, „ďáblové“ zase dolů. Informace ze španělských médií směřují k tomu, že se oba kluby dohodnou.

„Ale Frenkie řekl, že Barcelonu opustit nechce. Ten Hag mu nicméně každý den volá a přesvědčuje. Chce ho v Manchesteru. Oba kluby spolu ohledně přestupu komunikují,“ prozradil uznávaný španělský novinář Gerard Romero, jenž disponuje důvěryhodnými zdroji.

„Nevím, jestli budeme muset prodávat důležité hráče. Pokud se podaří dokončit nějaké obchody a podepsat sponzorské smlouvy, třeba to nebude nutné,“ podotkl Joan Laporta. „Prioritou je nyní naše finanční situace. Musíme ji napravit. Pro klub uděláme maximum,“ dodal prezident Barcelony.

Ten Hag vedl De Jonga v Ajaxu, vychoval ho. Pod jeho křídly naplno rozmáchl křídla a v roce 2019 odletěl do Barcelony za 75 milionů eur (1,8 miliardy korun). Mají spolu skvělý vztah. Teď by se osud obou mohl opět propojit. Na misi na Old Trafford za návratem zašlé slávy slavného klubu, který se topí ve zmaru. Neomylný čas napočítal „rudým ďáblům“ pět let bez trofeje.

Čekání přišel ukončit Ten Hag. I když, jak sám přiznal, měl nabídky od klubů, které se nachází v „klidnější“ atmosféře. Změnit dění na Old Trafford ho láká. Nebude to jednoduché, což sám dobře ví. Proto rezignoval na mistrovské oslavy s Ajaxem a vzdal se dovolené. Už ve středu přiletěl do Londýna, aby v neděli shlédl poslední kolo Premier League. United hrají na hřišti Crystal Palace. Poté se vydá do Manchesteru úřadovat.

Problémů v United je tolik, že při jejich výčtu bychom tu mohli být několik hodin. Ten Hag musí jeden za druhým vyřešit. A střed pole představuje jeden z primárních úkolů. Jde o část hřiště, kde to „rudým ďáblům“ vůbec nefunguje. Vždyť je v záložní řadě přehrál i sestupující Norwich… Nizozemský kouč sází na tříčlenné složení. A jediným hráčem, jenž splňuje jeho vysoké nároky, je Bruno Fernandes.

Pozice číslo šest obsazená Fredem, McTominayem či odcházejícím Matičem budí ze snů fanoušky United několik let. Na tenhle post jednoznačně někdo dorazí. Mluví se o hráčích jako Rúben Neves, Declan Rice, Konrad Laimer, Kalvin Phillips či Enzo Fernández. Pak zbývá doplnit pozici číslo osm. A na tu by se parádně hodil právě De Jong. Ten Hag to ví, proto tlačí na jeho příchod.

Další palčivý problém představuje post stopera. Pokud se chcete bavit o defenzivě Manchesteru v této sezoně, není o čem. Neexistuje. Soupeři „rudým ďáblům“ nasázeli tolik branek, že brankář David De Gea je od padesátky nahoru přestal počítat. Obranu bude třeba vyztužit. Nebo spíš postavit od základů novou. Ten Hag má na radaru svého již bývalého svěřence z Ajaxu Jurriëna Timbera, o kterém United už s amsterdamským klubem jednají. Dalším na seznamu je Pau Torres z Villarrealu.

Zároveň dvaapadesátiletý trenér rozsekl rébus ohledně budoucnosti Cristiana Ronalda. „Chci si ho nechat, samozřejmě. Je velmi důležitým hráčem pro klub,“ prozradil Ten Hag a doplnil: „Je to gigant fotbalu. Stačí se podívat na to, co všechno dokázal a nepochybuji, že toho ještě spoustu předvede.“ Což ale zároveň neznamená, že posilu do útoku United nedorazí. S přesunem na Old Trafford se hlasitě skloňuje Darwin Núñez z Benfiky.