Lewandowski z Bayernu do Barcelony?! Schicka jako náhradu nepustí

Za osm sezon v bavorském klubu se stal legendou a pokořitelem střeleckých rekordů. Teď se ale zdá, že chce Robert Lewandowski hledat novou výzvu. Bayernu měl oznámit, že novou smlouvu nepodepíše, stávající mu končí příští rok v létě. Navíc si měl podle Sky Germany vysnít odchod do Barcelony hned toto léto. Mohl by ho nahradit Patrik Schick? Na českého reprezentanta mají v Mnichově podle kouče Leverkusenu Gerarda Seaoneho zapomenout.

V pěti z osmi sezon v dresu Bayernu se vyšvihl nad 30 bundesligových branek. A góly samozřejmě dával také v Lize mistrů, kterou s mnichovským velkoklubem ovládl v sezoně 2019/20. V aktuální sezoně nasázel v lize a LM dohromady 47 branek ve 43 zápasech. Není tedy divu, že je na radaru Barcelony.

Její kouč Xavi zoufale shání hroťáka s čichem na góly. Nevyšlo dostat do klubu s finančními problémy jednu z největších rostoucích hvězd a útočníka budoucnosti Erlinga Haalanda, ten se nyní upsal Manchesteru City.

A tak přišlo na řadu oťukávání polského kanonýra, kterému za rok končí smlouva. S Bayernem na jaře jednal o nové, chtěl kontrakt na další tři roky a byl by ochoten zůstat, do čehož se vedení bavorského klubu nechtělo. Logicky. Pokud by totiž takový kontrakt dodržel, bylo by mu už 37 let. Vedení klubu mu údajně nabízelo (zatím) pouze jeden další rok.

Barceloně to ale, zdá se, nevadí. A je připravena polském šutérovi takovou smlouvu nabídnout. Ten měl podle německého Sky Sports dokonce vyjádřit přání odejít už toto léto, o čemž ještě nedávno nechtěl slyšel výkonný ředitel Bayernu Oliver Kahn.

„Byli bychom hloupí, kdybychom prodali hráče, který dá 30 až 40 gólů za sezonu. Jednáme a budeme jednat o jeho budoucnosti. Má kontrakt ještě na jeden ročník, kterou s námi určitě stráví,“ vykládal jasně Kahn zhruba před měsícem.

Jenže k dohodě nedošlo, což pravděpodobně situaci mění. Barcelona je prý ochotná dát za přestup 35 až 40 milionů eur (870 milionů až miliarda korun). Taková suma za 33letého hráče by mohla Bayern přesvědčit. V létě 2023 by mohl totiž odejít zadarmo.

Možné náhrady za Lewandowského?

S tímto posunem v situaci okolo polského kanonýra znovu sílí spekulace o další jedničce v útoku Bayernu. Na seznamu byl logicky i Erling Haaland, to už není aktuální téma.

Bayern se dívá jiným směrem,také však v rámci bundesligy. Top přestupovým cílem se měl zřejmě stát český reprezentant Patrik Schick z Leverkusenu, který je po Polákovi se 24 zásahy druhým nejlepší střelcem německé ligy.

Jenže tady budou na obtíž ambice Leverkusenu, který o prodeji nechce slyšet. Probojoval se do příštího ročníku Ligy mistrů a chce jí hrát s Schickem na hrotu. „Počítáme s tím, že tu s námi Patrik bude i v příští sezoně. Budujeme konkurenceschopný tým, ve kterém se hráči mohou zlepšovat. A Liga mistrů je také krok dopředu,“ řekl Seaone na tiskové konferenci před závěrečným sobotním duelem s Freiburgem.

Zdá se, že Bayer tedy nebude slyšet na téměř žádnou nabídku. Další, výrazně levnější variantou, je 24letý rakouský útočník Stuttgartu Saša Kalajdžič. V této sezoně dal však v lize (i vinou zranění) pouze pět gólů.

Na radaru by mohl být i 22letý střelec Benfiky Darwin Núñez, po kterém ovšem pošilhává polovina evropských velkoklubů. Německá média také spekulují o teprve 18letém Slovinci Benjaminu Šeškovi z RB Salzburg. Ten by však mohl přijít spíš jako investice do budoucnosti, než jako okamžitá náhrada za Lewandowského.