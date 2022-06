Tragický podpis. West Ham se loučí s Králem, zájem je v Turecku

Tomáš Souček s Vladimírem Coufalem mají ve West Hamu stále pevnou pozici, ale příchod třetího Čecha mezi Hammers se nepovedl. Alex Král si během ročního hostování zahrál v Premier League jednu jedinou minutu. Fanoušci londýnského klubu ho vnímají jako jeden z nejhorších příchodů v novodobé historii klubu. A byť mu zároveň přejí do budoucnosti to nejlepší, má to být jinde. Podle ruských a tureckých médií je blízko přesun do Istanbulu.