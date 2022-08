Zkrat posily za 1,8 miliardy. Darwin to schytal za hlavičku i reakci: Šílenství!

Na Anfield přicházel s jasným úkolem – střílet góly. To v prvním kole Premier League Darwin Núňez splnil, prosadil se na hřišti Fulhamu (2:2). A trefil se i proti Crystal Palace (1:1). Jen ne míčem do sítě, nýbrž hlavou do stopera Joachima Andersena. Jasná červená karta. Liverpool v deseti sice vyrovnal, ale za třemi body nedosprintoval. Družina Jürgena Kloppa si tak připsala druhou nečekanou ztrátu. „Zklamal svůj tým i fanoušky,“ pustil se Jamie Caragher, legenda Reds, do uruguayského forvarda.