Tuchelova ruční práce. Po potyčce bavil na tiskovce, legenda chce víc

„Je to podobné, jako když se nepohodnou dva hráči na hřišti. Měli jsme menší potyčku, ale nikomu se nic nestalo, nikdo nebyl zraněn,“ vykládal Thomas Tuchel na tiskové konferenci, jíž zahájil vtípkem s ukazováním svalů.

Někdejšího obránce namíchl výkon rozhodčího Anthonyho Taylora, který nezastavil akci před gólem Spurs, kde podle pohledu Chelsea došlo k faulu na Kaie Havertze. V tu chvíli po sobě Tuchel s Contem vystartovali poprvé. Další dávku emocí spustila situace z nastavení, v němž Cristian Romero zatahal ve vápně za vlasy obránce blues Marca Cucurellu.

Tuchel to sudímu dával pořádně „sežrat“, podle něho by už nikdy neměl Chelsea pískat. „Můžu vás ubezpečit, že si to myslí celá kabina, každý člověk z týmu,“ nechal se slyšet - a právě tahle jeho vyjádření mu mohou ještě přitížit u anglické fotbalové asociace.

Ačkoliv za červenou kartu nehrozí oběma trenérům automatický trest, dá se očekávat, že oba si dají příští kolo od střídačky pauzu. Němec navíc možná opepřenou o nějakou pokutu...

„Je to Premier League a my oba bojujeme za svůj tým. Nedali jsme si pěstí nebo něco takového, takže za mě to není nic zásadního, byla to součást zápasu, který byl hodně vyhecovaný, takže jsme oba trochu vylítli,“ krotil Tuchel emoce po zápase.

Na závěrečný výstup s divokou strkanicí se pak scházely rozporuplné reakce. Někdo vyhrocené emoce odsuzoval, že to do fotbalu nepatří. A pak se ozval Jamie Carregher. „Lidi říkají, že takovéhle scény nechceme vidět... Ale já to miluju, jen houšť!“ nechala se slyšet legenda Liverpoolu.