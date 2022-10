Žádná klauzule! Guardiola popřel spekulace o Haalandovi a Realu

Trenér fotbalistů Manchesteru City Pep Guardiola odmítl spekulace o možném odchodu Erlinga Haalanda. Podle médií má norský útočník ve smlouvě klauzuli, podle které by v roce 2024 mohl odejít do Realu Madrid.

„Není to pravda. Nemá v kontraktu výstupní klauzuli pro Real ani žádný jiný klub. Takže znovu opakuji, není to pravda. Navíc mám pocit, že je u nás opravdu spokojený,“ citovala španělského kouče agentura Reuters.

Real se o Haalanda zajímal už loni, útočník ale přestoupil z Dortmundu do City a upsal se mu na pět let. Za manchesterský celek si v tomto ročníku připsal 19 branek ve 12 zápasech, naposledy pomohl dvěma góly ve středu v Lize mistrů k výhře 5:0 nad Kodaní.

„Samozřejmě nikdo neví, co přinese budoucnost. Ale hlavní je, že u nás dobře zapadl, je spokojený a také oblíbený u všech v klubu. To je to nejdůležitější,“ prohlásil Guardiola.