Uražený Ronaldo přijde o šlágr kola a v Aston Ville se hledá trenér, zn.: spěchá!

BLOG REDAKTORA CANAL+ SPORT | Staré přísloví říká, že ráno moudřejší večera. A manažer United Erik ten Hag se ho držel, když počkal od konce zápasu s Tottenhamem do rána, než vyřadil Cristiana Ronalda z kádru. Oproti tomu v Aston Ville to vidí jinak. Neuplynulo ani několik hodin od posledního utkání a celý trenérský štáb v čele se Stevenem Gerardem si musel hledat nové angažmá. A Villans nového kouče. Další kolo anglické Premier League nabídne i celou řadu dalších příběhů.

Pohledy všech se samozřejmě upínají na čelo soutěže. Tam si vytvořil pohodlný čtyřbodový náskok londýnský Arsenal. A nic na tom nezměnilo ani vložené kolo, kdy měli Gunners volno kvůli odloženému zápasu proti aktuálně druhému Manchesteru City. Bodově se sice mohl přiblížit Tottenham, ale to by nesměl prohrát 0:2 na Old Trafford.

Taktéž odpočinutí Citizens mají jasný plán - vrátit se po porážce v Liverpoolu na vítěznou vlnu. Do cesty se jim postaví Brighton, který se z role černého koně celé soutěže pomalu propadá tabulkou. Svěřenci Itala De Zerbiho, který ve svém současném působišti ještě nezapsal výhru, se neuvěřitelně trápí v koncovce. Přitom podle statistik z minulého utkání proti poslednímu Nottinghamu (držení míče 70% ku 30% ve prospěch Brightonu, 19 střel, 7 střel na branku) mohl leckdo nabýt dojmu, že zápas skončil 5:0. Reálný výsledek? 0:0 a zmar De Zerbiho na tiskové konferenci.

Na to, proč Seagulls nedávají góly, i na to, jestli zůstal Erling Haaland v neuvěřitelné gólové formě, se ve studiu stanice CANAL+ Sport podívají Karel Tvaroh a Roman Bednář.

A zajímat je bude i šlágr 13. kola. Na Stamford Bridge přijede Manchester United, který si připsal cenný skalp Tottenhamu. V utkání, ve kterém Spurs vypadali jako opaření atmosférou Old Trafford, řádili zejména Casemiro a Bruno Fernandes. A i když Erik ten Hag dělal co mohl, tohle důležité vítězství lehce ztratilo svůj lesk kvůli nepříjemné dohře po předčasném odchodu Cristiana Ronalda do kabin. Portugalec prý odmítl střídat a je dočasně vyřazen z kádru.

I bez této kauzy to bude mít Manchester složité, Chelsea doma prohrála naposledy 14. května ve finále FA Cupu. Navíc nový kouč Blues Graham Potter už dokázal v této sezoně nad svým soupeřem zvítězit, když hned v úvodním kole vyhrál tehdy ještě na lavičce Brightonu 2:1. Jedno z největších lákadel celého kola bude přímo na stadionu sledovat reportér Karel Häring, který přímo na Stamford Bridge vyzpovídá i jednu legendu Premier League.

A zatímco jedna legenda bude odpovídat na otázky, jiná musí hledat práci. Steven Gerard dostal padáka z lavičky Aston Villy jen několik chvil po prohře 0:3 s Fulhamem. S ním skončil i celý trenérský štáb. A vybírat bude klub z West Midlands muset rychle a přesně, jelikož ho dělí od pásma sestupu jen lepší skóre, a to je vzhledem k obrovskému letnímu posílení opravdu málo.

Víkend s CANAL+ Sport

Diváci Premier League si přijdou na své už po sobotním obědě, kdy jim CANAL+ Sport servíruje dezert v podobě úvodního utkání kola mezi Nottinghamem a Liverpoolem (13:30). Po poledním klidu se rozjede útočný stroj jménem Manchester City proti Brightonu (16:00) a celý den uzavře šlágr třináctého kola mezi Chelsea a Manchesterem United (18:30). Obě utkání rozeberou s moderátorem Markem Skáčikem ve studiu experti Karel Tvaroh a Roman Bednář.

V nedělním konferenčním přenosu od 15:00 si diváci užijí čtyři zápasy, a kromě snahy Arsenalu utéct proti Southamptonu o další porci bodů na čele ligy, se bude bojovat i o veledůležité body v sestupovém pásmu, kde Wolves přivítají Leicester. Aston Villa bude proti Brentfordu hledat cestu z krize a Leeds bude chtít odvrátit sérii tří porážek v řadě proti Fulhamu. Od 17:30 pak Tottenham přivítá nejlepší obranu v lize, kterou disponuje Newcastle.

Kolo uzavře pondělní dohrávka West Hamu s Bournemouthem, která začne ve 21 hodin a přesně o hodinu dříve startuje i Premier Club Speciál. I v něm se můžete těšit na zážitky z putování po Anglii v podání Karla Häringa.