Chelsea pálí do Součka: Nejlepší gólman roku. Záložník vtipně reagoval

Hledá se nejlepší brankář sezony: Jasín Bunú, Emiliano Martínez, Thibaut Courtois… A Tomáš Souček. Českého reprezentanta by do ankety FIFA vedle hvězd z mistrovství světa v Kataru vyslala Chelsea. Záložník West Hamu totiž v londýnském derby při pádu ve vápně odrazil rukou nebezpečnou střelu na rohový kop. Rozhodčí mlčel, VAR nezasáhl a zápas skončil remízou 1:1. „Blues“ cítili křivdu, do Součka si rýpli také trenér Graham Potter nebo legendy v televizním studiu. Český reprezentanta se však nenechal vůbec rozhodit a vtipně reagoval.