Chelsea utrácí a trhá rekordy. Potter má důvěru, ale sladí hvězdné posily?

Chelsea v létě rekordně utrácela (280 milionů eur) a Graham Potter, tehdy ještě kouč Brightonu, to komentoval: „Víc peněz, víc problémů.“ Teď velí Blues on a na Stamford Bridge zažili pro změnu rekordní zimu (díky přestupu Fernándeze se přehoupli přes 300 milionů). „Je to asi nejtěžší práce ve fotbale,“ řekl o trénování Chelsea. Už teď má problémy s nespokojeným Aubameyangem a na omezený počet útočných postů se mu tlačí i Mudryk, Félix, Madueke, Sterling, Zijach, Mount či Havertz...