Enzo Fernández: trapas, rekord i řešení krize Chelsea. Prožil bláznivý půlrok

Když Enzo v den uzávěrky zimních přestupů dokončil přesun z Benfiky do Chelsea za 121 milionů eur (106 milionů liber), Jack Grealish mu předal štafetu ze zlata a Fernández se stal – ve 22 letech – nejdražším hráčem v dějinách Premier League. To ho postavilo do středu pozornosti, s níž se někteří vypořádali líp, jiní hůř.

„Ten rekordní poplatek byl velmi těžkým břemenem,“ přemýšlel Andy Cole, když byl dotázán na stěhování z Newcastlu do Manchesteru United (1995) za tehdy neslýchaných 7 milionů liber. „Trápilo mě to. Hodně.“

Od těch dob se cifry nad pomyšlení vyšplhaly; nacházíme se v éře závratných cen a Grealish byl první, kdo přestoupil do britského klubu za 100 milionů liber, když v létě 2021 shodil dres Aston Villy a krejčí Pep mu vzal míry na desítku v Man City.

Jack, jak sám přiznal, považoval za „únavné“, že se částka neustále probírala na pozadí jeho výkonů v barvách Sky Blues. „Ta cenovka na mém čele, jakmile je (góly a asistence) nemáte… Lidé o vás začnou mluvit a pochybovat,“ svěřil se.

Alanu Shearerovi se naopak „naprosto líbilo“ být nejdražším fotbalistou, který podepsal smlouvu s anglickým klubem, a The Athletic řekl, že díky transferu za 15 milionů liber z Blackburnu do Newcastlu (1996) se cítil „tři metry vysoký“.

Vzhledem k tomu, že Premier League je už dlouho zaplavená rozvodněnou řekou peněz, je možná nejpřekvapivějším aspektem fakt, že teprve pošesté za posledních 20 let padl britský přestupový rekord.

Když si shrneme, že čtyři rekordní transakce před Grealishem byly Paul Pogba (z Juventusu do Man United, 89 milionů liber), Fernando Torres (z Liverpoolu do Chelsea, 50), Robinho (z Realu Madrid do Man City, 32,5) a Andrij Ševčenko (z AC Milán do Chelsea, 30,6), asi vám na mysl připluje sousloví „otrávený kalich“.

Enzo má na své straně čas, aby to změnil. Kvůli délce smlouvy, kterou na Stamford Bridge podepsal (osm a půl roku), ale také