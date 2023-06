Poslední titul United. Co dělají mistři? Sestupy, násilí i osobní tragédie

Co dnes dělají poslední mistři Manchesteru United? • FOTO: Koláž isport.cz Proklatě dlouhých bylo posledních 10 let pro fanoušky Manchesteru United. Taková doba uplynula od posledního titulu. Pomalu už historie. Mezitím Premier League ovládl Liverpool a městský rival City hned šestkrát… Co dnes dělají poslední mistři Red Devils? V současném kádru najdete jediného pamětníka. Spousta z nich ale ještě hraje, několik jich zažilo sestup. Ikona se vypořádávala s úmrtím manželky, Brazilec trénuje v Turecku a legendu čeká obnovený proces kvůli násilí.

David De Gea (32 let) Ligová bilance v sezoně: 28 zápasů Jediný přeživší. V klubu stále působí, i když… Končí mu smlouva. Na nové je domluvený, jen se stále čeká na oficiální oznámení. A dokud není, budoucnost zůstává stále otevřená. Před deseti lety šlo teprve o jeho druhou sezonu v United. A hned vychytal titul. O místo mezi třemi tyčemi ovšem bojoval, neměl ho jisté. V Manchesteru se vypracoval ve své době mezi nejlepší gólmany na světě, v nedávné době je ale často kritizován. Až jednou na Old Trafford skončí, přistane mu titul: Legenda.

Anders Lindegaard (39 let) Ligová bilance v sezoně: 10 zápasů Do Manchesteru přestoupil z dánského Aalesundu a v podstatě hned bojoval o post jedničky s Davidem De Geou. Na začátku mistrovské sezony měl dokonce lépe nakročeno, chvíli byl upřednostňován a měl se stát hlavním gólmanem. Jenže pak si zranil kotník, nemohl pořádně kopat, čímž se umetla cesta pro Španěla, jenž toho využil náležitě. Lindegaard si následně zachytal za West Brom, Preston, Burnley a v listopadu 2022 ukončil kariéru v Helsingborgsu.

Rio Ferdinand (44 let) Ligová bilance v sezoně: 28 zápasů (1+1) Obstaral poslední gól na Old Trafford v éře Alexe Fergusona. V United vydržel ještě jeden ročník, pak se vydal na poslední - ale velmi krátké - dobrodružství do QPR. Pak definitivně skončil. Trénovat? Tímhle směrem nikdy nepřemýšlel. Nadále se udržuje v top kondici, doma má vlastní posilovnu i svého kouče. Jeho první manželka umřela na rakovinu, ale oženil se znovu. Vystupuje jako expert na stanici BT Sport. Věnuje se vlastní značce Rio Five a má i podcast, kam si zve zajímavé hosty.

Nemanja Vidič (41 let) Ligová bilance v sezoně: 19 zápasů (1+0) Podle mnohých nejlepší stoper v historii Premier League, ale každý to vidí trochu jinak. Fakt je ten, že v obraně United zastával roli skály, útesu, o který se rozbíjely útoky soupeřů. V závěru kariéry se potýkal se zdravotními problémy, měl přetržený vaz v koleni a už se nikdy nedostal do dřívější formy. S fotbalem skončil v Interu Milán. Nyní žije v rodném Srbsku, v Bělehradu se věnuje stavebnímu průmyslu, investuje a absolvuje kurz UEFA, aby se mohl věnovat administrativní činnosti.

Chris Smalling (33 let) Ligová bilance v sezoně: 15 zápasů (0+0) V nejlepší formě mu fanoušci přezdívali Smaldini. Vysoký, občas neortodoxní. Během mistrovského tažení byl ještě mladíkem, který se postupně rozkoukával. Jako jeden z mála se i po odchodu Alexe Fergusona zlepšoval, jeho výkony šly nahoru a patřil ke stěžejním postavám. Přesto se v létě 2020 stěhoval poněkud překvapivě do Itálie. Usadil se v Římě, kde hájí barvy AS. A zdařile, vede se mu obstojně. Pod vedením Josého Mourinha ovládl první ročník Konferenční ligy.

Phil Jones (31 let) Ligová bilance v sezoně: 17 zápasů (0+1) Předposlední muž z mistrovského kádru, který opustil Manchester United. Věřte, že tehdy býval opravdu dobrý. Jako talentovaného kluka si jej vyžádal sám Alex Ferguson. Jenže kariéru mu zdevastovalo několik vážných zranění. Je až k nevíře kolik… Největší problémy měl (má) s koleny, se kterými byl na několika operacích. Vzdal se sociálních sítí, v osobním životě na tom byl zle. Podržela jej rodina. V létě je volným hráčem. Moc se neví, v jakém je stavu a zda ještě bude někdy hrát.

Jonny Evans (35 let) Ligová bilance v sezoně: 23 zápasů (3+1) Pan Spolehlivý. Tím se vždy pyšnil. Byl součástí jedné z nejlepších ér slavného klubu. Pravda, nikdy nepatřil ke klíčovým hráčům, ale když bylo potřeba, zaskočil. Šance se nezalekl. Obstál i ve velkých zápasech. Když nemohl Ferdinand či Vidič, byl tu Evans. Vynikal zejména tvrdostí, s nikým se nemazlil. Když v létě 2015 United opustil, moc fanoušků tenhle krok nechápalo. Měli ho rádi. Odešel do West Bromu, teď působí v Leicesteru, se kterým sestoupil do druhé ligy a v létě mu končí smlouva.

Rafael (32 let) Ligová bilance v sezoně: 28 zápasů (3+4) Zatímco Rafael se radoval z titulu, jeho dvojče Fábio mistrovský ročník strávil na hostování v QPR. Věčně usmívavé duo rychle zapadlo do ekosystému United. Měli talent, nadání, jenže po konci Alexe Fergusona jejich kariéry povadly. Rafael odešel do Lyonu, vyzkoušel si Turecko (Basaksehir) a nyní je v Botafogu. I Fábio se vrátil do vlasti, hraje za Gremio. Předtím vystřídal Middlesborough, Cardiff, Nantes. Z tohoto pohledu je smutné, že ani jeden z nich nezažil lepší, větší kariéru…

Alexander Büttner (34 let) Ligová bilance v sezoně: 5 zápasů (2+1) Některým hráčům se nepodaří získat titul za celou kariéru. Nizozemskému levému bekovi na to stačilo pět zápasů. Došel, nastoupil a v podstatě vyhrál. Dobrého stačí málo, jak se říká. Jenže v United se víc neprosadil. Ani pod Davidem Moyesem se neuchytil a putoval pryč. Vystřídal Rusko (Dynamo Moskva), Belgii (Anderlecht), americkou MLS (New England Revolution) a na sklonku fotbalového života se vrátil domů. Momentálně působí ve druhé lize v dresu De Graafschap.

Patrice Evra (42 let) Ligová bilance v sezoně: 34 zápasů (4+5) Byl jedním z tahounů, odehrál téměř kompletní porci. I z pohledu osobních statistik prožil perfektní ročník. Velký oblíbenec fanoušků, klub neustále podporuje a často se do Divadla snů vrací. Po United si zahrál za Juventus, Olympique Marseille a chvíli za West Ham. Po konci kariéry studuje trenérské licence, absolvoval i stáž v Manchesteru. Hojně se objevuje ve studiích jako expert, jenž má vždy co říct a poutá pozornost. Naposledy přišel na stadion City v červeném obleku.

Michael Carrick (41 let) Ligová bilance v sezoně: 36 zápasů (1+4) Nestřílel hromady branek, nepřipisoval si tucty asistencí. Produktivita? Kdepak. Carrick byl ve středu hřiště ceněn především pro herní inteligenci, nahrávky, poctivou práci. Podle mnohých jde o jednoho z nejpodceňovanějších hráčů Premier League. Kariéru ukončil v Divadle snů v létě 2018. Hned se dal na trénování. A dařilo se mu. Na chvíli vedl i Manchester United, byl asistentem Ralfa Rangnicka i Oleho Gunnara Solskjaera. Od poslední sezony je manažerem Middlesborough.

Paul Scholes (48 let) Ligová bilance v sezoně: 16 zápasů (1+1) Poprvé ukončil kariéru po sezoně 2010/2011, jenže fotbal mu chyběl, tak se vrátil, aby získal ještě jeden titul. Povedlo se, tak to mohl definitivně zabalit. Po bohatém životě s míčem se převážně věnuje rodině, především svému synovi, jenž trpí autismem. Má také svoji posilovnu, kam si občas zajde, aby se udržel v provozní teplotě a rovněž je spoluvlastníkem klubu Salford. Často se taky objevuje ve studiích jako expert, který se nebojí ostře kritizovat.

Darren Fletcher (39 let) Ligová bilance v sezoně: 3 zápasy (1+0) V mistrovské sezoně odehrál jen tři ligová utkání kvůli zranění, která jej pokosila. Následně to už nebyl on, herní vytížení klesalo, chtěl hrát, proto se rozhodl odejít. Vyzkoušel si angažmá ve West Bromu i ve Stoke City, se kterým trpce sestoupil do druhé ligy. Tu si zahrál, poté ukončil kariéru. Chvíli trénoval, ale posléze se posunul na vyšší pozice. Nyní zastává funkci technického ředitele v Manchesteru United. Má na starosti třeba přerod hráčů z akademie do prvního týmu.

Anderson (35 let) Ligová bilance v sezoně: 17 zápasů (1+1) Velký talent, jenž do Manchesteru přišel z Porta. Ohromné nadání nikdy naplno neprokázal. Často válčil se zdravím. Přesto v jeho životopise najdete vítězství v Lize mistrů i čtyři mistrovské tituly v Anglii. Kolik hráčů se takovou bilancí může pochlubit? Po odchodu z United už toho moc nenahrál. Chvíli byl ve Fiorentině. Pak se vrátil do Brazílie, kde si vyzkoušel dres Internacionalu i Coritiby. Kariéru uzavřel neslavně v tureckém Adana Demirspor, kde nyní působí jako asistent manažera.

Tom Cleverley (33 let) Ligová bilance v sezoně: 22 zápasů (2+2) Nenápadný, snad i podceňovaný, přesto v té době velmi ceněný odchovanec, který hrál nemalou roli na cestě za posledním titulem United. Ve středu pole akční a neustále v pohybu. Po odchodu Alexe Fergusona ale jeho kariéra v Manchesteru uvadla. Spadl o několik výkonnostních levelů. Vyzkoušel si dres Aston Villy, Evertonu a posledních šest roků strávil ve Watfordu, se kterým zažil pád z Premier League o patro níž do Championship. Poslední ročník měl problémy s achilovkou.

Nick Powell (29 let) Ligová bilance v sezoně: 2 zápasy (1+0) Do Divadla snů přišel ze čtvrté ligy (Crewe Alexandra). Byl to obří skok. Mělo se jednat o další skvělý tah Alexe Fergusona. Středopolař oplýval velký talentem, disponoval dobrou střelou z dálky. Ve dvou startech si dokonce připsal i gól, ale pak už víc příležitostí nedostával. Zasekl se a vytrácel se. Hostoval ve Wiganu. Vyzkoušel si i angažmá v Hullu. Od roku 2019 hájil barvy Stoke City ve druhé lize, v létě se ale stane volným hráčem a bude hledat novu výzvu.

Ryan Giggs (49 let) Ligová bilance v sezoně: 22 zápasů (2+3) Jeden z největších hráčů Manchesteru United, ale i Premier League. Poslední titul zažil v pokročilém věku, přesto stále patřil k nedocenitelným hráčům. Po kariéře se věnoval trénování. Chvíli vedl i Red Devils, poté se ujal reprezentace Walesu, kde ale musel skončit poté, co na povrch vyplavalo, že zmlátil partnerku. Čelil obvinění z fyzického napadení. V srpnu 2022 byl zproštěn viny, ale v červenci letošního roku ho čeká obnovené řízení. Mimo jiné je také spoluvlastníkem klubu Salford.

Shinji Kagawa (34 let) Ligová bilance v sezoně: 20 zápasů (6+3) Přišel a hned slavil titul. Jenže víc se v Anglii neprosadil, po dvou letech se vrátil do Dortmundu, odkud do Manchesteru přišel, aby oživil kariéru. Následně se z něj stal trochu cestovatel. Působil v Turecku (Besiktas), Španělsku (Real Zaragoza), Belgii (Sint-Truidense V) a aktuálně kope do míče v rodné zemi Japonsku za Cerezo Osaka. Za Red Devils odehrál celkem 57 zápasů, gólově se prosadil 6krát a přidal 10 asistencí. Neblahý vliv na něj měl konec Alexe Fergusona na lavičce.

Antonio Valencia (37 let) Ligová bilance v sezoně: 30 zápasů (1+5) Mistrovský ročník odehrál se sedmičkou na zádech. Legendární číslo United mu ale příliš štěstí nepřineslo. Z osobního hlediska se mu moc nedařilo. Výkonnostně na tom nebyl nejlépe. Proto se po sezoně vrátil k původnímu číslu 25. Za Manchester, kde zastával i funkci kapitána, hrál do léta 2019. Odešel zpět do Ekvádoru, kde oblékal dres LDU Quito a v roce 2021 ukončil kariéru v Querétaro FC. Od té doby si užívá volno, klid a stále se udržuje fit. Často je vídán na Old Trafford jako čestný host.

Ashley Young (37 let) Ligová bilance v sezoně: 19 zápasů (0+3) Zdraví jej zrovna trápilo, často marodil, přesto stihl téměř polovinu porce ligového maratonu. Dres Red Devils oblékal až do ledna 2020. Následně přesídlil do Itálie, kde si zahrál za Inter Milán, se kterým získal titul. Po anabázi na Apeninském poloostrově se vrátil do Anglie, ujala se ho Aston Villa. Bývalý křídelník, jenž se během kariéry přeorientoval na pozici krajního bránce ve Villa Parku strávil dva roky a dále pokračovat nebude. Stane se volným hráčem. Co dál? Konec, nebo ještě dál hrát?

Nani (36 let) Ligová bilance v sezoně: 11 zápasů (1+2) Velký oblíbenec fanoušků, s míčem hračička. Kličky, parádní centry a skvostné rány z dálky. To bylo jeho. Během mistrovské sezony ale víc zápolil se zraněními. Moc toho neodehrál. Z Divadla snů odešel na začátku ročníku 2014/15 poté, co se nehodil do systému Louise van Gaala, což příznivci nesli těžce. Na skok se vrátil do Sportingu Lisabon, poté do Fenerbahce, Valencie, působil i v americké MLS a naposledy kopal v Austrálii, kde s Melbourne Victory rozvázal smlouvu a je volným hráčem.

Wayne Rooney (37 let) Ligová bilance v sezoně: 27 zápasů (12+10) Během sezony se spekulovalo, že jeho vztah s Alexem Fergusonem už není takový jako dřív. Když si přebíral medaili a šel k trofeji, s legendárním koučem si jen zdvořilostně podal ruku. S ostatními se Skot objímal. Přesto hrál Rooney zásadní roli při mistrovském tažení. Pracoval pro tým a hlavně pro Van Persieho. Následně se vrátil do Evertonu, zahrál si MLS a poté i v Derby. Po konci kariéry se vrhl na manažerskou dráhu, aktuálně vede fotbalisty DC United v americké lize.

Robin van Persie (39 let) Ligová bilance v sezoně: 38 zápasů (26+9) V té době šlo o třaskavý přestup. Z Arsenalu do Manchesteru United? Od Arséna Wengera k Alexi Fergusonovi? Dvou gigantických rivalů? Tohle fanoušky Gunners bolelo. Navíc, když Van Persie s Red Devils ovládl ligovou scénu a stal se hráčem sezony. Na Emirates Stadium se vracel jako šampion. Poté působil ve Fenerbahce a kariéru ukončil ve Feyenoordu, kde i zůstal a věnuje se trénování. Mohl se vrátit na Old Trafford, Erik ten Hag chtěl, aby se stal součástí trenérského štábu, odmítl. Zatím.

Javier „Chicharito“ Hernández (35 let) Ligová bilance v sezoně: 22 zápasů (10+3) Populární „Hrášek“, jak se mu přezdívalo, se nesmazatelně zapsal do paměti fanoušků. Neustále usměvavý a ve vápně vždy na správném místě. Nebyl nejrychlejší, nejsilnější ani nedisponoval nejlepší technikou. Přesto vždy věděl, jak dopravit míč do sítě. Co se mu mnohdy vyčítalo? Ofsajdová postavení. Zahrál si na hostování v Realu Madrid a z Manchesteru nakonec přestoupil do Bayeru Leverkusen. Aktuálně působí v LA Galaxy, nedávno si ale přetrhl vaz v koleni a čeká jej dlouhá pauza.