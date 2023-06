Úklid v Arsenalu: zmizí až 12 hráčů. Opora míří za Čechy, co s talenty?

Titul v Premier League nakonec unikl, přesto nelze Arsenalu upřít další výkonnostní skok. Trenér Mikel Arteta posouvá klub i hráče na vyšší level. Chce víc. S tím souvisí i zlepšování kádru. O posilách se jedná. Dorazit by mohl/měl Declan Rice či Kai Havertz. Zároveň je potřeba se i s některými fotbalovými zaměstnanci rozloučit. Kádr Gunners by v létě mohlo opustit až 12 jmen. Na odchodu je opora, rekordní posila i talentované mládí. Už není prostor pro průměrnost.

Granit Xhaka

Domluveno, čeká se na oficiální oznámení. Švýcar míří do Bayeru Leverkusen, kde se stane spoluhráčem českých reprezentantů Adama Hložka a Patrika Schicka. Tedy má to ještě jeden háček. Arsenal sice souhlasí s odchodem opory, ale transfer neposvětí do té doby, než si zajistí náhradu. Tou by se měl stát Declan Rice z West Hamu, o jehož přestupu na Emirates Stadium se jedná.