Zmatek na VARu: komunikace okradla Liverpool. Klopp chce nový zápas

Jednalo se o nejkontroverznější okamžik dosavadní sezony Premier League. Běžela 34. minuta šlágru sedmého kola mezi Tottenhamem a Liverpoolem. Luis Díaz mířil na branku Spurs a z úhlu vstřelil první gól zápasu. Ač rozhodčí přímo na hrací ploše branku neuznali, z opakovaných záběrů viděli všichni, včetně Darrena Englanda u videa, že musí platit. Opak byl pravdou, došlo totiž k „prosté“ lidské chybě. Co se přesně stalo? Projděme si komunikaci VAR s hlavním rozhodčím Simonem Hooperem, kterou zveřejnilo Sdružení fotbalových rozhodčích (PGMOL) i na popud Liverpoolu, který se proti verdiktu ostře ohradil. Trenér Jürgen Klopp se zároveň na tiskové konferenci před zápasem Evropské ligy vyjádřil, že podle něj by se měl zápas sehrát znovu.

Situace na hřišti byla přitom relativně jasná. Mohamed Salah pasem za obranu hledá Díaze, který je očividně v hraničním ofsajdovém postavení. Sudí správně nechají útok dohrát, křídelník Liverpoolu skóruje a rozhodčí na hrací ploše branku neuznávají pro postavení Díaze mimo hru. Ten ani neslaví.

Ke slovu se hlásí VAR: „Počkejte, proběhne kontrola ofsajdové situace,“ informuje VAR rozhodčí na hrací ploše o tom, že se Kolumbijcova branka bude zkoumat. England se svým kolegou Danem Cookem následně situaci podrobně prověřují a všímají si, že kvůli postavení stopera Spurs Cristiana Romera se nejspíše bude jednat o regulérní gól. „Podívej se na jeho levou nohu, to je Romero, viď?“ zazní v komunikaci.

Na snímku je jasně vidět, že střelec branky Luis Díaz (nahoře v červeném) je před posledním bránícím hráčem Tottenhamu Cristianem Romerem • Foto Repro / BBC

V tento moment si jsou všichni na VARu jistí, že by branka měla platit. England tak dává vědět sudímu Hooperovi, že je kontrola dokončena v domnění, že potvrzuje regulérnost Díazova gólu: „Kontrola dokončena, kontrola dokončena. Vše je v pořádku,“ hlásí England. „Díky chlapi, dobrá práce,“ odvětí Hooper na hrací ploše.

VAR tímto potvrzuje rozhodnutí přímo na hřišti – tedy ofsajd Díaze (ačkoliv si myslí opak). Gól neplatí a Tottenham rozehrává přímý kop.

V ten moment dojde k chaotické komunikaci mezi rozhodčími u VARu a operátorem, který sudím hledá průkazné záběry k přezkumu. „Počkejte, na hrací ploše se branka neuznala, jste s tím takhle spokojeni?“ doléhá operátor na VAR. Po rychlé názorové výměně už situace dochází i Englandovi. „A sakra,“ zazní z jeho úst, když si uvědomí, čeho se dopustil.

Do situace se následně pokusil vložit Oli Kohout, provozní vedoucí VAR v Premier League. „Oli vzkazuje, abyste zastavili hru a opravili rozhodnutí,“ tlumočil operátor jeho názor VARu. „Nemůžeme udělat nic, hra běží,“ odvětil England. „Oli říká, abyste hru zastavili, zastavte ji,“ naléhal operátor. „Oni už ale rozehráli, nemůžu udělat nic, fakt nic…“ opakoval England.

A pro Liverpool bylo ještě hůř. Hned vzápětí totiž Heung-Min Son poslal Tottenham do vedení.

Povede chyba ke změnám?

Liverpool vydal v neděli oficiální prohlášení, ve kterém mimo jiné píše, že „prozkoumá škálu možností dalšího postupu“. Jenže on jich moc nemá, vzhledem k víkendovému utkání na Tottenham Hotspur Stadium vlastně žádnou. Situace byla „zahraná“ a výsledek je daný. Ani s odvoláním na přímou červenou kartu Curtise Jonese z 26. minuty neuspěl.

Jasný názor má ale Klopp, trenér Reds: „Myslím, že by se měl zápas sehrát znovu… Něco takového se ještě nikdy nestalo,“ uvedl na tiskové konferenci před zápasem Evropské ligy s Royalem Union SG.

Anglické sdružení fotbalových rozhodčích (PGMOL) přiznalo chybu ze strany arbitrů krátce po zápase a k incidentu se postavilo relativně konstruktivně. Představilo totiž všem klubům Premier League soubor poznatků, kterými by se měla liga na základě takto závažných pochybení zabývat.

Mezi nimi například důraz na to, že rychlost by nikdy neměla přicházet na úkor přesnosti nebo podnět k vyhotovení nového komunikačního protokolu VAR, aby byla komunikace srozumitelnější. Právě důraz na rychlost rozhodnutí mohl vést k lidské chybě. Podobně tomu mohlo být hned v prvním kole na Old Trafford, kde po faulu Andrého Onany měla být nařízena penalta pro Wolves, VAR k tomu ovšem rozhodčího nevybídl.