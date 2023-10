United pod palbou legend: Tým nemá tvář, kapitán jen fňuká a hází rukama

Jen pár minut před výkopem 191. manchesterského derby kolovala v hledišti Old Trafford velká plachta. In memoriam Bobbyho Charltona. Kromě jiného vzpomínka na časy, kdy ikonický záložník řídil obávaný tým United 60. let. Dnes už Red Devils takovou hrůzu nepouštějí, v nedělním podvečeru dali naopak jasně znát pořádky v Manchesteru Citizens. Ti pohodlně triumfovali 3:0, výkon United pak opět zvedl vlnu kritiky. „Nikdo z nás tu nedokáže říct, jakou má tým herní tvář,“ pronesl ve studiu Sky Sports Jamie Carragher při debatě s Philem Nevillem a Royem Keanem, dvěma bývalými hráči „Rudých ďáblů“. Jejich současného kapitána navíc Keane ostře sepsul.

Po zpackaném derby s úřadujícími šampiony Premier League usedl zkroušený Erik ten Hag, trenér Manchesteru United, před novináře na pozápasové tiskové konferenci. „Zažil jste právě jeden z nejhorších dnů na lavičce United?“ zněla hned první otázka. „Způsob, jakým jsme prohráli, je samozřejmě zklamáním, ale první poločas byl z naší strany dobrý,“ odvětil Holanďan.

„V první půli to byl vyrovnaný zápas, vývoj změnila až penalta,“ doplnil. Po celou dobu svůj tým bránil, odmítl komentovat i penaltový zákrok. Logicky. Jistá míra nervozity by ale už mohla být na místě. United prohráli polovinu(!) z dosavadních deseti ligových zápasů. Všech pět vítězství navíc bylo rozdílem jediné branky, až na zápas v Burnley gólem v poslední čtvrthodině. Vstřelili navíc pouhých 11 branek, tedy stejně, jako sám Erling Haaland.

Nedělní derby nenechalo v pozápasovém studiu na stanici Sky Sports chladnou trojici bývalých fotbalistů. Jamie Carragher se pustil do vášnivé slovní přestřelky s Philem Nevillem, ostře je doplňoval i Roy Keane. „Nikdo z nás tu nedokáže říct, jakou mají Red Devils herní tvář. Podívejte se na Unaie Emeryho v Aston Ville nebo Angeho Postecogloua v Tottenhamu. U nich víte, jaký fotbal uvidíte, a to nehledě na výsledek,“ vzpomenul Carraghera dva trenéry, kteří do Premier League přišli až po Ten Hagovi, v případě nového kouče Spurs o rok později.

Sundejte mu pásku!

„Hrají na rychlé protiútoky, hodně dlouhých, nakopávaných míčů… Žádný jiný top tým takový styl nepraktikuje. Jako by šli do zápasu coby outsider,“ pokračoval Carragher. Bývalý bek United Phil Neville dodal: „V druhém poločase jako by na hřišti vůbec nebyli, všechno přitom začíná u kapitána,“ otevřel téma Bruna Fernandese.

Na to se okamžitě chytil Roy Keane, který začal do Portugalce pálit ostrými. „Je to skvělý fotbalista, ale dělá přesný opak toho, co od kapitána chcete. Neustále fňuká a rozhazuje rukama, okamžitě bych mu kapitánskou pásku sebral,“ zdůraznil řízný záložník, který v dresu Red Devils oslavil hned sedm ligových trofejí.

Podivný byl i výběr základní jedenáctky, jež nastoupila k derby. Ten Hag nechal jen na lavičce Raphaela Varana: „Byl to taktický záměr,“ potvrdil po utkání. Ten ale vůbec nevyšel. Johny Evans, jenž nastoupil ve stoperské dvojici místo něj, nejprve u gólu na 0:2 nechal Haalandovi prostoru tolik, že si Nor musel připadat jak na individuálním tréninku v zakončení hlavou. I při následné oslavě jakoby stále nevěřil, že dostal na malém vápně k zakončení několik metrů volného prostoru.

Ani při poslední brance Phila Fodena se nezachoval Evans správně. Vůbec nereagoval na vyraženou střelu Rodriho a do jeho prostoru vtrhl Haaland, který měl dost času na to, aby anglickému reprezentantovi gól připravil. „Myslím, že Ten Hag stále nemá jasnou ideální jedenáctku. Z těch všech problémů, které jeho tým má, se mu musí motat hlava,“ dodal Keane.