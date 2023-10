Skromný hrdina Haaland dal svou cenu Silvovi: Miluju ho, stejně jako Pep

Manchester je modrý. Pep Guardiola se City dokázal již posedmé vyloupit Old Trafford. Z obhájců titulu zářila nejjasněji především hlavní hvězda týmu. Erling Haaland. Norský fenomén nasázel dva góly a na další přihrál. Hlavně díky němu slavili Citizens jasné vítězství 3:0. „Nádhera! Je to pro nás fantastická výhra. Byl to skvělý zápas, v němž jsme hráli úžasně. Především Bernardo Silva,“ zářil nadšením skromný Haaland, jenž opět psal historii.