SESTŘIH: United ubránili bod. Jen čekali na brejky, štvalo Van Dijka

Obávaný výjezd dopadl pro Manchester United pozitivně. Rudí ďáblové dokázali vynulovat ofenzivu Liverpoolu a z Anfieldu si odvezli bod za remízu 0:0. „Jenom jeden tým se dnes snažil vyhrát, ale bohužel se mu to nepovedlo. Byli jsme jasně lepší ve všech směrech. Oni jen čekali na brejky a jsou teď nadšení ze zisku bodu,“ byl frustrovaný kapitán Reds Virgil van Dijk. Díky zaváhání Liverpoolu vede Premier League Arsenal.

Kdo přijel v této sezoně na Anfield, se zlou se potázal. Liverpool dokázal vyhrát všech jedenáct soutěžních zápasů na vlastním stadionu. Navíc v tomto ročníku zatím skóroval v každém duelu.

Manchester United, jenž v posledních dvou soubojích na Anfield schytal debakly 0:7 a 0:4, tedy přijel po vyřazení z evropských pohárů jako jasný outsider.

„Vždy musíte bojovat za znak na dresu. Máme výborné, ale i naprosto žalostné výkony, a pokud chceme v sezoně něčeho dosáhnout, musíme být mnohem konzistentnější. Dnes to byl velmi dobrý výkon. Sami víte, jak se dosud Liverpoolu doma dařilo. My jsme ovšem dnes bránili takřka perfektně a po změně stran jsme měli i šance skórovat. S výsledkem i výkonem jsme ovšem spokojení,“ pochvaloval si kouč United Erik Ten Hag, jehož svěřenci měli jen jednu střelu na bránu.

Tu měl na svědomí Rasmus Höjlund, jenž v 68. minutě postupoval z mírného úhlu sám na Alissona Beckera. Brazilec však Dána famózně vychytal.

„Jediné, co bych nám dnes vyčetl, bylo málo přihrávek do vápna soupeře. Nebyli jsme příliš nebezpeční, ale kdybychom proměnili naši velkou šanci, tak jsme zde dnes vyhráli,“ domnívá se Ten Hag. To Jürgen Klopp měl na průběh duelu odlišný názor.

„Nevzpomínám si, že bychom proti Manchesteru United někdy byli takto dominantní. I když jsme je porazili 7:0, tak byli více ve hře. Dnes to byl přesně takový zápas, jaký jsme čekali. Hráli jsme tak, že měli problém se dostat z vlastní poloviny. Je třeba uznat, že bránili s maximálním nasazením. Na našem výkonu bylo dnes mnoho pozitiv. Jediné, co se mi nelíbilo, je konečný výsledek,“ posteskl si německý trenér.

Liverpool vyslal hned 34 střel. Nejvíce za posledních dvacet let v zápase, kdy se mu nepodařilo skórovat.

„Zkusili jsme všechno. Čísla, která jsme si v souvislosti se střeleckými pokusy vytvořili, jsou šílená. Více jich mělo ovšem mířit mezi tři tyče. Nevyhráli jsme dnes vlastní vinou. Poučíme se a jedeme dál,“ vyhlíží už Jürgen Klopp předvánoční šlágr.

Liverpool se příští sobotu utká v přímém souboji o první příčku s Arsenalem. A opět doma. Kanonýři přitom na Anfield nevyhráli už více než jedenáct let.

„Vánoční rozpis zápasů je děsivý. Ve středu hrajeme ligový pohár proti West Hamu, který je ve velké pohodě. Pak máme Arsenal a Burnley. Samé těžké soupeře. Musíme udělat vše pro to, abychom tímto obdobím prošli maximálně úspěšní a zároveň zůstali zdraví,“ ví Klopp, že v nabitém kalendáři výrazně roste riziko zranění. Závěr roku je nicméně klíčovou fází celé sezony.