Garnacho: Dej mi své jméno. Ten, co kopíruje CR7, vytvoří vlastní odkaz?

Když v listopadu vykouzlil nůžky proti Evertonu, nevyvolal jen libé vzpomínky na Rooneyho skvost s Man City (2011). Nevyhnutelně se naskytlo srovnání s Ronaldovým kopem přes hlavu proti Juventusu (2018). A to Argentinci, pro něhož je CR7 totéž co papež pro čtenáře Katolického týdeníku, přišlo na mysl jako první – rozběhl se a s požitkem předvedl Portugalcovu oslavu Siuuu. To samé zopakoval pár dnů nato, když skóroval v Lize mistrů proti Galatasarayi. „Proboha,“ ozval se za všechny Arturo Vidal, bývalý chilský záložník Bayernu či Barcy. „Proč pořád kopíruje Cristiana? Ať si udělá vlastní jméno.“ Alejandro Garnacho, 19letý životabudič Manchesteru United, který musí promptně dospět, protože se stává vůdčí postavou Old Trafford, na to má… asi tak dvě dekády.