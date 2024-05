Zachytá si Hladký Premier League? Řeší se nová smlouva, ale i posílení

Postoupit do Championship a jako nováček se ihned posunout do Premier League je vskutku nevídaný počin. Vždyť Ipswich Town, jemuž se přezdívá Tractor Boys, tedy hoši od traktorů, je teprve pátým mužstvem, kterému se to povedlo.

„Byla to ohromná cesta. Podle mě ji po nás už nikdo jen tak nezopakuje. Můžete říct, že to už dokázaly týmy před námi, ale tím, jaký jsme klub, a jakým způsobem se nám to podařilo, jsme jedineční. Dlouho se to zase nikomu nepodaří,“ hledal obtížně slova kouč Kieran McKenna.

Tomu se v letní přípravě zranila brankářská jednička Christian Walton a bývalý asistent Josého Mourinha v Manchesteru United tak vsadil na Václava Hladkého, jenž v předchozích dvou sezonách odchytal za Ipswich jen dvacet tři zápasů.

„Svou příležitost ovšem chytil za pačesy a stala se z něj klíčová postava úspěšné sezony. Pro výstavbu hry byl nesmírně důležitým mužem díky skvělé hře nohama a navrch přidal nespočet úchvatných zákroků. I díky tomu udržel patnáct čistých kont, což je třetí nejlepší počin v soutěži,“ vysvětlil oficiální web Premier League, proč českého gólmana zařadil k nejzářivějším hvězdám týmu.

Podle novináře Alana Nixona si díky tomu vyslouží Hladký nový, tříletý kontrakt. Stávající smlouva mu přitom vyprší toto léto.

Hladký by tak mohl napsat další kapitolu svého působení na Ostrovech, na něž se vydal v lednu 2019, kdy z Liberce posílil skotský St. Mirren. Přes Salford ve čtvrté lize, s nímž získal i EFL Trophy, což je pohárová soutěž, které se účastní pouze kluby z třetí ligy a nižších soutěží, se dostal do Ipswiche, s nímž prožil pohádkový příběh.

Jestli se stane sedmým českým brankářem se startem v Premier League však není jisté.

„S hráči si v následujících dnech promluvím. Byli úžasní. Je opravdu radost s nimi pracovat a zaslouží si veškerý úspěch. Přes léto budeme muset tvrdě makat na všech frontách, protože je před námi velká výzva a chceme fanouškům zajistit další radostný ročník,“ naznačil McKenna, že s postupem mezi anglickou smetánku se přirozeně pojí i posilování, které se nemusí vyhnout ani brankářskému postu.

Nejbližší starostí Tractor Boys je ovšem pořádně oslavit ukončení dvaadvacetiletého čekání na návrat do Premier League. Párty začala již po domácí výhře 2:0 nad Huddersfieldem, která znamenala definitivní jistotu postupu.

Po závěrečném hvizdu se na trávník vrhly davy fanoušků, které své hrdiny nosily na ramenou a zpívaly jim oslavné chorály.

Jelikož je v pondělí ve Spojeném království státní svátek, čeká Ipswich triumfální jízda otevřenými autobusy. Město se 140 tisíci obyvateli bude rozhodně na nohou.

– Takovou měl Václav Hladký úspěšnost přihrávek. Nejlepší mezi gólmany a celkově 24. mezi všemi hráči Championship. 4626 – Tolik minut v této ligové sezoně Václav Hladký odchytal. Byl vůbec nejvytíženějším hráčem Championship.

– Tolik minut v této ligové sezoně Václav Hladký odchytal. Byl vůbec nejvytíženějším hráčem Championship. 15 – Tolik vychytal Václav Hladký čistých kont. Jde o 3. nejlepší počin soutěže.

Kluby, které jako nováčci Championship dokázaly postoupit do Premier League:

1998/99: Watford

1999/00: Manchester City

2010/11: Norwich

2011/12: Southampton

2023/24: Ipswich