City valí k obhajobě! Guardiola velebil náhradníka, posměšky fanoušků

Favorit rozhodl ve druhém poločase. Do klíčové akce se zapojily největší hvězdy. Phil Foden rozjel na straně hřiště rychlý brejk, Kevin de Bruyne následně z druhého kraje naservíroval přesnou přihrávku do vápna Erlingu Haalandovi. Po jeho 10. asistenci v sezoně vstřelil nejlepší střelec ligy 26. branku v ročníku. V pořadí 27. přidal na začátku nastavení z penalty.

Citizens se utápěli v euforii, důležitý zápas zvládli. Favorit ale neměl vůbec jednoduchou práci. Zápas byl plný ostrých střetů i emocí. V 59. minutě, kdy hosté hájili těsný náskok, dostal tvrdě přes achilovku De Bruyne, když ho dojel Pape Matar Sarr. Belgický špílmachr zařval jako tygr a sesunul se na zem, klíčový hráč obhájce titulu zuřil. Naštěstí se brzy postavil na nohy, takže asi nedošlo k fatálnímu zranění, nicméně brzy šel z placu.

Nedohrál ani gólman Ederson, což bylo pro vývoj zápasu ještě zásadnější. Při dlouhém balonu na zadní tyč dostal tvrdý úder kolenem do hlavy od Cristiana Romera, také tento nešetrný zákrok byl oceněný jen žlutou. Po ošetření chtěl brazilský gólman chytat dál, ale doktoři ho kvůli zranění oka stáhli ze hřiště. Ederson vztekle nakopl láhev na střídačce, ale do akce šel Stefan Ortega.

Německý gólman vychytal a ustál minimálně tři těžké situace a zachránil pro City těsný náskok.

„V soubojích jeden na jednoho patří k nejlepším brankářů, jaké jsem kdy viděl. Je tak spolehlivý. Skvělé rozhodnutí našeho trenéra brankářů (Xabi Mancisidora), že ho přivedl,“ pověděl po utkání trenér City Pep Guardiola.

Jako dvojka City naskočil v sezoně teprve k osmému ligovému zápasu, ale vedl si skvěle. „Ortegovy zákroky nás zachránily. Pokud bychom zápas nezvládli, Arsenal slaví titul, taková je realita. Rozhodují detaily,“ dodal španělský kouč. Ortegův přínos ocenili i spoluhráči. „Stefan byl jednoduše neskutečný. Pokud bychom remizovali, jsme ze hry o titul. Tři velké zákroky, nemám slov. Patří k nejlepším brankářům na světě,“ vyzdvihl záložník Rodri.

Premier League spěje do velkého finále. Pokud by Guardiolův tým v Londýně remizoval, měl by před posledním kole stejně bodů jako Arsenal, ale horší skóre, takže by hlavní konkurent šel do obrovské výhody. Takhle mají Citizens obhajobu ve vlastních rukách.

V nedělním závěrečném kole přesto zůstávají dva adepti ve hře o titul. Guardiolův soubor jde do finiše s dvoubodovým náskokem. Pokud doma zdolá West Ham, kde nastupuje česká dvojka Vladimír Coufal s Tomášem Součkem, slaví čtvrtý titul po sobě. Arsenal hraje doma s Evertonem a musí spoléhat na zaváhání konkurenta.

Poražený Tottenham po zápase proti City ztratil možnost útočit na čtvrté místo zajišťující postup do Ligy mistrů. Někteří fanoušci prohru přesto slavili – přáli City, aby předskočili Arsenal a neslavil titul jejich hlavní nenáviděný rival. „Nemůžu diktovat lidem, co mají dělat. Fanoušci se mohou projevit, jak si přejí. Ale je to tak, že jsme několikrát vyhráli góly v posledních minutách, kdy nám fanoušci výrazně pomohli,“ dodal zklamaný kouč Spurs Ange Postecoglou k posměškům klubových příznivců.