Končí jedna éra Cityzens? S Guardiolou mohou zmizet hvězdy, klub omladí

Je to osm let od chvíle, kdy začal na lavičce Manchesteru City udílet pokyny Pep Guardiola. Anglickou Premier League si podmanil, vyhrál šest mistrovských titulů. Nyní se jeho ostrovní mise chýlí dost možná ke konci, vstupuje do posledního roku kontraktu. „Je to tak, že jsem blíže ochodu než setrvání,“ vyjádřil se Španěl ke své budoucnosti. Opustit Etihad Stadium by však nemusel jen šéf veleúspěšné party. Reálný je i exodus některých hvězd, Cityzens zkrátka míří do přestavby.