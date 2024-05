Zápis do dějin, City vládnou Anglii! Oslavy bez policie, fanoušci na hřišti

Phil Foden poslal Manchester City do vedení • ČTK

Rekordy sbírají jako maliny. Manchester City opět usednul na trůn pro vládce Premier League. Počtvrté v řadě. Pod celkově osmým titulem v Premier League (od roku 1992, předtím City ještě vyhráli anglickou ligu v letech 1937 a 1968) se nejvýrazněji podepsal Phil Foden. Odchovanec City a hráč sezony, jenž zařídil klíčový triumf 3:1 nad West Hamem dvěma trefami. „Nikdo před námi čtyřikrát v řadě titul nevyhrál. Zapsali jsme se do dějin,“ radoval se nejmladší držitel šesti mistrovských medailí. Oslavy přitom zbrzdili fanoušci.

Modlitby příznivců Arsenalu nebyly vyslyšeny. City prokázali, že v závěru sezony se z nich stal takřka bezchybný stroj. Napříč všemi soutěžemi neprohráli 35 utkání v řadě, což je rekord týmu z Premier League. Sérií devíti ligových výher za sebou odrovnali své konkurenty v boji o mistrovský trůn a počtvrté v řadě se stáli králi Anglie. Úspěch, jenž se dosud nikomu v kolébce fotbalu nepodařil.

„To, že jsme první, jasně ukazuje, jak velký úspěch to je. Musíte nás řadit mezi nejlepší týmy historie. Všichni jsme si za poslední roky prošli řadou těžkých momentů. Máme spoustu zkušeností, což nám nesmírně pomáhá, jelikož se dokážeme vyrovnat s tlakem. Dnes bylo naše sebevědomí zcela zřejmé,“ nepřipouštěl si Phil Foden tíhu okamžiku, že City musí k zisku titulu porazit West Ham.

Místo toho vzal odpovědnost na sebe a hned ve druhé minutě poslal míč zpoza vápna do vinglu. Nezabránil mu v tom ani Tomáš Souček. Přes Vladimíra Coufala pak prošla nahrávka Jérémyho Dokua, kterou uklidil v 18. minutě na 2:0.

„Byl to prakticky perfektní vstup do utkání. Moji oslavu střelce si už nechám asi navždycky. Nosí štěstí,“ smál se Foden.

Úsměv mu klesnul na konci první půle, kdy famózními nůžkami snížil Mohammed Kudus. City ovšem po přestávce vrátil dvoubrankové vedení Rodri a West Ham už dostal míč do sítě soupeře jen přes ruku Tomáše Součka, kterou rozklíčoval VAR.

Když bylo v závěru nastavení již nevyhnutelné, že City opět získají titul, nahrnuli se na hřiště fanoušci z tribun. Zápas se tak o několik minut protáhnul, přičemž po závěrečném hvizdu příznivci domácích doslova zaplavili celý trávník. Stewardi dokázali ochránit pouze prostor laviček. Policie však na trávníku nikomu nechyběla. Všichni si mohli vychutnat sladký moment.

„Hlasatel snažně žádá, aby nikdo nevstupoval na hřiště, ale Cityzens opět ukázali, že jsou nezastavitelní,“ glosovalo situaci BBC.

Zatímco na Etihad vládla euforie, Emirates zalilo zklamání. Ani vítězství 2:1 nad Evertonem neutnulo dvacetileté čekání Arsenalu na titul.

„Klobouk dolů před nimi. Donutili nás se opět posunout. Musíme s nimi do budoucna počítat. Upřímně nevím, jaké je tajemství našeho úspěchu. Řekl bych, že je to tvrdá práce, pokora, disciplína. Každý v klubu si znamenitě plní své úkoly,“ projevil Guardiola velký respekt svým kolegům i bývalému asistentovi, Mikelu Artetovi, jenž vede Arsenal.

„Nikdo mi nemusí vysvětlovat, na jaké jsou úrovni. Sám jsem to zažil. Vím, co musíme udělat a jsme na správné cestě toho dosáhnout. Druhé místo nám nestačí. Chceme víc,“ dává kouč Kanonýrů jasně najevo, že i v příštím ročníku se máme na co těšit.