Jaroš zvládl debut! Kouč Liverpoolu chválil: Ještě že jsme ho nepustili

Vydařená premiéra. Vítězslav Jaroš se do branky Liverpoolu dostal za velmi těžkých okolností, ale svůj úkol zvládnul skvěle. Když se v 76. minutě skácel k zemi Alisson Becker, bylo jasné, že půjde český brankář do akce. Brazilec vzteky mlátil do země, na střídačce zahodil chrániče. Zdravotní problémy totiž trápí dvaatřicetiletou hvězdou čím dál častěji.

„Všichni jsme viděli, že to souvisí se zadním stehenním svalem na pravé noze. To si většinou vyžádá několika týdenní rekonvalescenci, ale nyní nedokážu přesně říct, jak dlouho nám bude chybět,“ zhodnotil nizozemský trenér Brazilcův zdravotní stav.

Jelikož obvyklá dvojka, Caoimhín Kelleher, s týmem pro nemoc do Londýna ani neodcestoval, navlékl si rukavice Jaroš. Pro třiadvacetiletého Čecha šlo o velký debut v klubu, jenž jej přivedl v létě 2017 ze Slavie. Do branky šel za vedení 1:0, které trefil už v 9. minutě Diogo Jota. Před Reds ovšem nebylo nic jednoduchého, což Jaroš pocítil na vlastní kůži.

Domácí se totiž v závěru hnali za vyrovnáním. Jaroš musel proto krátce po příchodu na trávník řešit nebezpečný centr. V 84. minutě se vyloženě blýsknul, když zlikvidoval šanci Eberechiho Ezeho. Anglické křídlo svou šanci z brejku nasměrovalo jen do prostoru vyběhnutého Jaroše, jenž míč mazácky udržel a nedal soupeři ani šanci k dorážce.

„Oliver Glasner se nevěřícně obrátil ke hřišti zády. To byla ohromná příležitost, kterou Eze zahodil,“ komentoval přímo z místa novinář BBC Alex Howell chování kouče Crystal Palace.

V rozehrávce si Jaroš nic nekomplikoval a hrál na jistotu. Z jednoho takového dlouhého nákopu se klubala šance pro Liverpool zápas definitivně rozhodnout, ale Jota nezvládnul finální přihrávku. V nastavení pozorný Jaroš ještě včas zachytil přihrávku na Jeana-Phileppa Matetu a uhájil čisté konto v obtížné situaci.

„Je to úžasný pocit, stalo se něco, o čem sníte jako malý kluk. Bylo trochu stresující naskočit do takového zápasu, ale jsem rád, že jsem dokázal udržet čisté konto a pomohl ke třem bodům," řekl český gólman pro klubový web.

„Zvládl to výtečně. Má za sebou povedenou sezonu, kdy se Sturmem Graz získal double. Hodně mu věříme. V létě se chtěl do Rakouska vrátit, aby více hrál, ale my mu řekli, že potřebujeme i kvalitního třetího gólmana. Dnešek nám dal za pravdu a pro něj to snad byl příjemný zážitek odbýt si soutěžní debut za Liverpool. Je skvělé, že doručil takový výkon v takové situaci,“ vrátil se Slot k letnímu přestupovému období, kdy měl Jaroš nabídky z Anfieldu odejít.

Směrem do budoucna se toho však pro Jaroše zřejmě mnoho nezmění.

„Alisson je nejlepší gólman na světě a naše jasná jednička. Je to vždy velká ztráta, když se zraní. Pozitivní je, že Kelleher už několikrát prokázal, že ho dovede báječně zastoupit, a proto je jasnou dvojkou. Kdyby tomu tak nebylo, tak při posledním zranění Alissona chytal Jaroš, ale já postavil Kellehera a vedl si velice dobře. Je potěšující, že i náš třetí gólman nás dokáže dovést k bodům,“ vysvětlil Slot jasně hierarchii mezi gólmany.

Jaroš se každopádně stal pátým Čechem, jenž si za slavný klub z Anfield zahrál. Naposledy za Reds nastoupil v srpnu 2005 Milan Baroš.