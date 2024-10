SESTŘIHY: Jaroš chytal za Liverpool! Souček u výhry, velký obrat Arsenalu

Jediný gól zápasu mezi Crystal Palace a Liverpoolem padl po devíti minutách, když Gakpo centrem našel Dioga Jotu, jenž se prodral kolem debutanta v dresu domácích Chalobaha a zblízka zakončil. Jedenáct minut před koncem musel střídat Alisson a do hry se jako sedmý český gólman v Premier League dostal Jaroš. Domácí si v závěru vytvořili tlak, ale Jaroš několika dobrými zákroky udržel čisté konto. Crystal Palace zůstal v lize bez výhry a je na sestupovém 18. místě.

Arne Slot se stal prvním trenérem „Reds“, jemuž se podařilo vyhrát devět z úvodních deseti soutěžních zápasů. Jeho svěřenci si před reprezentační pauzou pojistili první místo v tabulce.

SESTŘIH: Man. City - Fulham 3:2. Strach favorita o výhru až do úplného závěru Video se připravuje ...

Fulham šel proti City překvapivě do vedení, poté co ve 26. minutě Jiménez přihrávkou patou našel Pereiru a ten překonal brankáře Edersona. Hostům však vedení vydrželo pouhých šest minut. Po odraženém centru srovnal Kovačič. Chorvatský záložník pak krátce po začátku druhé půle poslal „Citizens“ do vedení a v 82. minutě vstřelil vítěznou branku domácích střídající Doku. Fulham o sedm minut později už jen snížil zásluhou Rodriga Munize.

Po nevýrazném prvním poločase se na Emirates Stadium dostal do vedení Southampton. V 55. minutě se trefil Archer. Vedení však netrvalo dlouho, protože Saka vybídl Havertze k vyrovnání o necelé čtyři minuty později. Střídající Martinelli v 69. minutě gólem zblízka skóre pro Arsenal otočil. Asistenci si opět připsal Saka, jenž sám v 88. minutě po chybě hostující obrany uzavřel skóre.

SESTŘIH: Arsenal - Southampton 3:1. Nejprve šok, pak obrat, který režíroval Saka Video se připravuje ...

Arsenal stráví reprezentační přestávku na třetím místě se stejným počtem bodů jako má druhý Manchester City. Southamptonje s jedním bodem předposlední.

West Ham porazil Ipswich 4:1 a v lize slavil tříbodový zisk po čtyřech zápasech. Tomáš Souček odehrál za vítěze celé utkání, Vladimír Coufal strávil třetí ligový duel v řadě mezi náhradníky. „Kladiváře“ poslal do vedení už v první minutě Antonio a těsně před poločasem se prosadil Kudus. Ve druhém poločase přidali trefy Bowen a Paquetá. Jedinou trefu nováčka z Ipswiche zaznamenal v šesté minutě Delap.

Anglická fotbalová liga - 7. kolo:

Crystal Palace - Liverpool 0:1

Branka: 9. Diogo Jota

Arsenal - Southampton 3:1

Branky: 58. Havertz, 69. Martinelli, 88. Saka - 55. Archer

Brentford - Wolverhampton 5:3

Branky: 2. Collins, 20. Mbeumo, 28. Nörgaard, 45.+2 Pinnock, 90. Carvalho - 4. Cunha, 26. Larsen, 90.+3 Ajt-Núrí

Leicester - Bournemouth 1:0

Branka: 16. Buonanotte

Manchester City - Fulham 3:2

Branky: 32. a 47. Kovačič, 82. Doku - 26. Pereira, 89. Rodrigo Muniz

West Ham - Ipswich 4:1

Branky: 1. Antonio, 44. Kudus, 50. Bowen, 69. Paquetá - 6. Delap

Everton - Newcastle 0:0.