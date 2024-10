Jaroš nestíhá odpovídat na zprávy. Tímto mé sny nekončí, říká gólman

Víťo, gratulujeme! Mobil Vítězslava Jaroše (23), jenž se stal aspoň na dvě necelé desítky minut jedničkou FC Liverpool, zasypaly po víkendovém záskoku za zraněného Brazilce Alissona povzbudivé zprávy. „Byly to stovky,“ přiznal brankář, jenž dochytal utkání na hřišti Crystal Palace (1:0) a při své premiéře v Premier League udržel čisté konto. Za běžných okolností je přitom ve slavném klubu (nespokojeným) číslem tři.

Z ničeho nic je Vítězslav Jaroš v záři reflektorů. Když Alisson Becker odstoupil v 77. minutě s bolavým svalem, přišla řada na něj. Obvyklá dvojka Caoimhin Kelleher totiž na stadionu Crystal Palace absentoval kvůli nemoci. Po zápase, v němž přispěl k vítězství, nestíhal český gólman odpovídat na zprávy, které mu zahltily telefon. „Všem za ně moc děkuji,“ vzkázal s odstupem času.

„Ozvali se lidé, kteří mě potkali a formovali v různých etapách kariéry. Ať už v Příbrami, ve Slavii, v Irsku nebo Rakousku,“ potěšilo rodáka z Příbrami. „Spousta gratulací dorazila také z prostředí Liverpoolu a jeho příznivců. Byl to krásný moment, užil jsem si to, ale koukat chci hlavně dopředu,“ podotkl.

Je zřejmé, že se po uzdravení Alissona a Kellehera vrátí na pozici druhého náhradníka, což ho dlouhodobě neuspokojuje. Po minulé sezoně, kdy pomohl Sturmu Graz k rakouskému titulu, čekal, že si na podzim zachytá víc. Další příležitost by mohl dostat po reprezentační pauze třeba v Anglickém poháru. „Dopředu nic slíbeno nemám,“ potvrdil pro agenturu SportInvest.

„Zásadní bude samozřejmě zdravotní stav Alissona, o němž nemám podrobnější informace. Já budu maximálně připraven, jako jsem byl teď. Pokud šance přijde, kolena se mi nerozklepou,“ přesvědčoval sebevědomě. „Jedním utkáním moje sny určitě nekončí. Dál na sobě makám, chci se zlepšovat, abych takových zážitků měl na Anfield Road víc,“ ujistil.

Anglický gigant má před sebou poutavé střety s Chelsea, Lipskem (Liga mistrů) a Arsenalem. „Teprve uvidíme, jak blízko dění na hřišti budu,“ nechal se překvapit. „Tohle jsou každopádně zápasy, o kterých jako malý kluk sníte. Kvůli takovým jsem před osmi lety do Anglie přicházel. Pokud bych měl cítit něco jiného než nadšení, bylo by to špatně,“ shrnul.