Ice Cold Palmer. Netušená superstar připomíná Messiho, co odchod ze City?

Březen 2016. Kevin Betsy, trenér anglické reprezentace do 15 let, se jednoho deštivého rána vydal na univerzitu ve Warwicku. Přijel na turnaj, kterého se účastnily týmy akademií, jež prošly regionálními kvalifikacemi po celé zemi, a také skupina pozvaných výběrů z evropských velkoklubů.

Betsyho prioritou byl Manchester City, pyšnící se několika nejzářivějšími nadějemi narozenými v roce 2002. Netrvalo dlouho a jeden z útočníků Sky Blues mu padl do oka: Cole Palmer, běhající v plandavém dresu a trenýrkách, které mu byly příliš velké, už měl mnoho tvůrčích dovedností, ovšem fyzicky byl na hony vzdálen tomu, čím se stane.

„Na hřišti byl nejmenší,“ vzpomínal Betsy v rozhovoru pro The Athletic. „Ale velmi efektivní, s vynikajícími technickými kvalitami. Cit při přebírání míče, driblink v úzkých prostorech, kombinační přihrávky, důvtip, nápaditost, improvizace. Jsou chvíle, kdy i chlapi vzdychají obdivem. Tohle byla jedna z nich.“

Tyto atributy jsou obráncům Premier League důvěrně známé přinejmenším od doby, kdy v září 2023 debutoval za Chelsea. V 65 utkáních nasbíral 37 gólů a 21 asistencí. Z mnoha podpisů, za něž Todd Boehly a jeho konsorcium utratilo 1,3 miliardy eur, je Palmer nejvýhodnější koupí (42 milionů v den uzávěrky přestupů). Ve skutečnosti byl klíčem k transformaci londýnského mužstva zpět mezi uchazeče o první čtyřku.

Fanoušci ho zvolili anglickým fotbalistou roku (nechal za sebou Judea Bellinghama z Realu Madrid a Bukaya Saku z Arsenalu). A rovněž nejlepším hráčem Premier League 2024, když obdržel víc hlasů než Erling Haaland, Rodri, Saka, Mo Salah či Ollie Watkins.

Tak raketový byl Coleův vzestup k superstar. Od posily, o níž se na Stamford Bridge moc nemluvilo, až k někomu, kdo příznivce Blues dostává do nějaké vyšší úrovně existence, třeba když vyřadil z provozu Brighton čtyřmi zásahy v rozpětí 21. a 41. minuty, což nejprestižnější ligová soutěž v Evropě nikdy nezažila. A to v prvním poločase trefil tyč, jednu branku mu odvolali pro ofsajd a z pozice ofenzivního záložníka fantasticky tvořil hru. Po jeho geniálním obloučku za beky například ve stoprocentní šanci selhal parťák Nicolas Jackson. „V situacích jeden na jednoho nejde zastavit,“ položil si bradu do dlaní Fabian Hürzeler, trenér Seagulls.

Anebo na druhý svátek vánoční, v Anglii Boxing Day, kdy si vzal míč uprostřed hřiště, beze strachu se vrhl mezi lajny, proskočil kolem tří beků Fulhamu a z hranice pokutového území nonšalantně zakončil. Bylo to tak hedvábně hladké, jako by se nedotýkal země, ale plul vzduchem, a ta lehkost, hbitost myšlenky a bezchybnost provedení připomněly klasického Messiho, což je známka toho, že Palmer strávil značnou část mládí sledováním Argentincovy magie, ale i pečeť jeho nynějšího kalibru.